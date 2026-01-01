Offerte Sky
Esce a vedere i fuochi di Capodanno, travolta e uccisa da un'auto

Cronaca

La tragedia a Cassola (Vicenza). Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe uscita di casa per vedere i fuochi d'artificio quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura di passaggio e sbalzata avanti per una quindicina di metri, finendo contro un muretto

Una donna di 73 anni è morta la scorsa notte, qualche minuto dopo la mezzanotte, a Cassola (Vicenza) dopo essere stata investita da un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscita di casa per vedere i fuochi d'artificio quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura di passaggio e sbalzata avanti per una quindicina di metri, finendo contro un muretto. Immediato l'allarme lanciato anche alle forze dell'ordine: è arrivata un'ambulanza del Suem 118 di Bassano del Grappa, i sanitari l'hanno imediatamente intubata e hanno avviato le pratiche di rianimazione. Trasportata all'ospedale di San Bassiano, è morta nelle ore successive. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la tragedia. 

