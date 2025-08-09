Incidente in A1, folla ai funerali. Il vescovo: "Dolore e gratitudine"

Esplora tutte le offerte Sky
Incidente in A1, folla ai funerali. Il vescovo di Arezzo: "Dolore e gratitudine". FOTO

Cronaca fotogallery
8 foto

Piazza Prospero Prosperi a Terranuova Bracciolini si è riempita per l'ultimo saluto a Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, i due volontari della Misericordia di Terranova morti nell'incidente stradale avvenuto il 4 agosto lungo la corsia nord dell'autostrada in Valdarno. Tra le vittime anche Franco Lovari, 75 anni, i cui funerali si svolgeranno nel pomeriggio nella frazione di Campogialli

    Botulino, 3 morti in Calabria e Sardegna. Attivati protocolli sanitari

    Cronaca

    Dopo i tre morti per intossicazione, due in Calabria e uno in Sardegna, è scattato l’allarme e il...

    Un frame tratto da un video girato a Diamante (Cosenza) mostra il food truck posto sotto sequestro dopo l'episodio in cui ha perso la vita una persona e altre 9 ricoverate, alcune in gravi condizioni. La vittima è una uomo di 52 anni, originario di Napoli. Diamante, 8 agosto 2025. ANSA / LUIGI SALSINI / NPK

    Padova, ragazza violentata in caserma abbandonata: tre arresti

    Cronaca

    L'episodio è avvenuto lo scorso 8 luglio. Una giovane 19enne marocchina aveva trovato rifugio per...

    Terremoto nel Canale di Sicilia di magnitudo 3.3

    Cronaca

    Il sisma è avvenuto alle 9:30 ed è stato registrato dal sismografo dell’INGV a sud dell'Isola. Ha...