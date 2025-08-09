Incidente in A1, folla ai funerali. Il vescovo: "Dolore e gratitudine"

Incidente in A1, folla ai funerali. Il vescovo di Arezzo: "Dolore e gratitudine". FOTO
Piazza Prospero Prosperi a Terranuova Bracciolini si è riempita per l'ultimo saluto a Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, i due volontari della Misericordia di Terranova morti nell'incidente stradale avvenuto il 4 agosto lungo la corsia nord dell'autostrada in Valdarno. Tra le vittime anche Franco Lovari, 75 anni, i cui funerali si svolgeranno nel pomeriggio nella frazione di Campogialli
- Piazza Prospero Prosperi a Terranuova Bracciolini (Arezzo) si è riempita fin dalle prime ore di sabato mattina per l'ultimo saluto a Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, i due volontari della Misericordia di Terranova morti nell'incidente stradale avvenuto lunedì scorso lungo la corsia nord dell'autostrada in Valdarno
- Nell'impatto ha perso la vita anche Franco Lovari, 75 anni: i funerali di quest'ultimo si svolgeranno nel pomeriggio nella frazione terranuovese di Campogialli
- Alla cerimonia funebre in piazza, con inizio alle 10, erano presenti numerose autorità: il governatore nazionale delle Misericordie Domenico Giani, il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo, il governatore della Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi, il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti
- Presenti anche molti sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio. La messa è officiata dal vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Andrea Migliavacca, insieme al correttore nazionale delle Misericordie, don Franco Agostinelli
- "Ci ritroviamo qui, in piazza Prosperi, per salutare con dolore e gratitudine tre persone che hanno dato la loro vita al servizio degli altri: Giulia, Gianni e Franco. Tre anime che ora sono nelle mani di Dio, accolte dal suo amore infinito", è "questa la certezza che vogliamo custodire nel nostro cuore in questo momento di lutto: Dio custodisce, accoglie, abbraccia. In questo gesto, che possiamo solo intuire, c'è tutta la tenerezza e la misericordia del Signore", ha detto il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca durante l'omelia
- In piazza erano state allestite 2.500 sedie, tutte occupate. Per il gran caldo alcuni hanno avuto bisogno di soccorso
- Un momento di riflessione è arrivato poi dai rappresentanti della comunità buddista toscana, che hanno ricordato Giulia come una persona "che credeva nella rinascita". Il governo, rappresentato dal viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, si è unito al cordoglio collettivo, testimoniando la riconoscenza nazionale "per il sacrificio - ha detto Bellucci - di chi ogni giorno si mette al servizio del prossimo". Il presidente della Regione Eugenio Giani ha parlato di "eroi della quotidianità"