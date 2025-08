Incidente in A1, camion salta carreggiata: 3 morti e 18 feriti

Le vittime erano tutte a bordo di un'ambulanza rimasta coinvolta nello scontro insieme ad altri veicoli. Una quarta persona che si trovava a bordo del mezzo di soccorso è grave. Il tratto di A1 tra Arezzo e Valdarno è bloccato in entrambe le direzioni

A1 bloccata

L’Autostrada del Sole al momento è bloccata in entrambe le carreggiate tra Valdarno e Arezzo. Stando a quanto inizialmente spiegato da Autostrade per l'Italia, l’incidente sarebbe stato provocato dal salto di carreggiata di un tir. Sul posto Polizia stradale, Vigili del Fuoco e soccorsi sanitari insieme al personale di Autostrade. Aspi consiglia a chi è diretto a Bologna di uscire a Valdichiana, percorrere la Siena Bettolle e rientrare a Valdarno; verso Roma l'indicazione è di uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle e rientrare a Valdichiana.