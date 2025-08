Incidente sull’A1 tra Arezzo e Firenze, chi sono le vittime

Il trasporto in ambulanza, poi lo schianto con il tir che non ha lasciato scampo. Stavano prestando soccorso a una paziente Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, di 24, i due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini morti nell'incidente avvenuto nella mattina di oggi, 4 agosto, sull'Autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno, in carreggiata nord. Nell'impatto con l'automezzo ha perso la vita anche la paziente, una donna di circa 70 anni, le cui generalità al momento non sono state rese note.