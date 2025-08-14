Inchiesta urbanistica, oggi in tre davanti al Riesame di Milano

Davanti al Tribunale del Riesame di Milano, l’udienza per discutere i ricorsi contro le misure cautelari presentati dall'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, dall'ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e dall'ex manager Federico Pella, finiti ai domiciliari lo scorso 31 luglio nell'inchiesta sull'urbanistica milanese. Le udienze erano state rinviate martedì scorso, dopo il deposito da parte della procura di nuove chat ascolta articolo

Si tiene oggi, davanti al Tribunale del Riesame di Milano, l’udienza per discutere i ricorsi contro le misure cautelari presentati dall'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, dall'ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e dall'ex manager Federico Pella, finiti ai domiciliari lo scorso 31 luglio nell'inchiesta sull'urbanistica milanese. Le udienze di Tancredi e Marinoni erano state rinviate martedì scorso, dopo il deposito da parte della procura di nuove chat.

I ricorsi Il primo a comparire davanti ai giudici del Riesame è l'ex manager Federico Pella, arrestato lo scorso 31 luglio su decisione del gip Mattia Fiorentini. A seguire Tancredi e poi Marinoni, anche loro ai domiciliari. Le udienze arrivano a due giorni di distanza dall'annullamento dei primi due arresti da parte del Tribunale della Libertà. Il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri e l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, infatti, sono stati liberati martedì pomeriggio su disposizione dei giudici, i quali motiveranno la decisione entro 45 giorni. Bezziccheri e Scandurra erano stati i primi a impugnare le misure. L'udienza di Tancredi e Marinoni è stata invece rinviata a oggi, a seguito del deposito da parte della Procura di una memoria e di nuove chat estrapolate dai cellulari che sono stati sequestrati nelle sorse settimane. Vedi anche Inchiesta urbanistica Milano, Tribunale del Riesame annulla 2 arresti