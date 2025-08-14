Inchiesta urbanistica, oggi in tre davanti al Riesame di Milano

Inchiesta urbanistica, oggi in 3 davanti al Riesame di Milano: Tancredi, Marinoni e PellaCronaca
Si tiene oggi, davanti al Tribunale del Riesame di Milano, l’udienza per discutere i ricorsi contro le misure cautelari presentati dall'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, dall'ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e dall'ex manager Federico Pella, finiti ai domiciliari lo scorso 31 luglio nell'inchiesta sull'urbanistica milanese. Le udienze di Tancredi e Marinoni erano state rinviate martedì scorso, dopo il deposito da parte della procura di nuove chat.
I ricorsi
Il primo a comparire davanti ai giudici del Riesame è l'ex manager Federico Pella, arrestato lo scorso 31 luglio su decisione del gip Mattia Fiorentini. A seguire Tancredi e poi Marinoni, anche loro ai domiciliari. Le udienze arrivano a due giorni di distanza dall'annullamento dei primi due arresti da parte del Tribunale della Libertà. Il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri e l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, infatti, sono stati liberati martedì pomeriggio su disposizione dei giudici, i quali motiveranno la decisione entro 45 giorni. Bezziccheri e Scandurra erano stati i primi a impugnare le misure. L'udienza di Tancredi e Marinoni è stata invece rinviata a oggi, a seguito del deposito da parte della Procura di una memoria e di nuove chat estrapolate dai cellulari che sono stati sequestrati nelle sorse settimane.
Le chat
L'aggiunta Tiziana Siciliano e i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici hanno depositato circa 4mila pagine di chat estrapolate dai telefoni che sono stati sequestrati dalla Gdf durante le recenti perquisizioni. Tra queste, anche quelle contenute in un gruppo chiamato “Pirellino” del quale facevano parte Manfredi Catella, Tancredi e il direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone. Tra le conversazioni agli atti dell'inchiesta, anche una del 2022 che secondo i pm dimostrerebbe come già da allora "sia stato creato una sorta di 'ufficio di coordinamento' extra-istituzionale riferito ai progetti Porta Romana, Valtellina Farini e Pirelli 39, destinato a riunirsi con cadenza periodica fissa, al quale hanno partecipato - probabilmente in modo del tutto informale - sia funzionari del Comune sia funzionari di Coima".
