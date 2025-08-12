Inchiesta urbanistica Milano, Tribunale del Riesame annulla 2 arresti

Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato due arresti nell'ambito dell’inchiesta sull'urbanistica milanese. Tornano liberi l'imprenditore Andrea Bezziccheri e l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, che erano rispettivamente in carcere e ai domiciliari dallo scorso 31 luglio. Rinviato a giovedì Riesame per ex assessore Tancredi e per Marinoni

Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato due arresti nell'ambito dell’inchiesta sull'urbanistica milanese. Tornano liberi l'imprenditore Andrea Bezziccheri e l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, finiti rispettivamente in carcere e ai domiciliari lo scorso 31 luglio.

Rinviato a giovedì Riesame per ex assessore Tancredi e per Marinoni

Lo stesso Tribunale ha rinviato a giovedì 14 agosto l'udienza per discutere la revoca dei domiciliari per l'ex assessore milanese Giancarlo Tancredi, arrestato lo scorso 31 luglio sempre nell'inchiesta sull'urbanistica. "Sono stati depositati stamattina da parte della Procura dei documenti ulteriori e quindi abbiamo chiesto un termine per poter esaminarli", ha spiegato il legale Giovanni Brambilla Pisone. Rinviata al 14 agosto anche l'udienza del Riesame per l'ex presidente della commissione Paesaggio del Comune di Milano Giuseppe Marinoni: la richiesta era stata avanzata dalla difesa, dopo il deposito di nuove chat da parte della Procura di Milano.