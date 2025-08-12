Inchiesta urbanistica Milano, Tribunale del Riesame annulla 2 arresti

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inchiesta urbanistica Milano, Riesame annulla due arresti: liberi Bezziccheri e Scandurra

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato due arresti nell'ambito dell’inchiesta sull'urbanistica milanese. Tornano liberi l'imprenditore Andrea Bezziccheri e l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, che erano rispettivamente in carcere e ai domiciliari dallo scorso 31 luglio. Rinviato a giovedì Riesame per ex assessore Tancredi e per Marinoni

ascolta articolo

Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato due arresti nell'ambito dell’inchiesta sull'urbanistica milanese. Tornano liberi l'imprenditore Andrea Bezziccheri e l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, finiti rispettivamente in carcere e ai domiciliari lo scorso 31 luglio.

Rinviato a giovedì Riesame per ex assessore Tancredi e per Marinoni

Lo stesso Tribunale ha rinviato a giovedì 14 agosto l'udienza per discutere la revoca dei domiciliari per l'ex assessore milanese Giancarlo Tancredi, arrestato lo scorso 31 luglio sempre nell'inchiesta sull'urbanistica. "Sono stati depositati stamattina da parte della Procura dei documenti ulteriori e quindi abbiamo chiesto un termine per poter esaminarli", ha spiegato il legale Giovanni Brambilla Pisone. Rinviata al 14 agosto anche l'udienza del Riesame per l'ex presidente della commissione Paesaggio del Comune di Milano Giuseppe Marinoni: la richiesta era stata avanzata dalla difesa, dopo il deposito di nuove chat da parte della Procura di Milano.

Vedi anche

Inchiesta urbanistica, Sala: “Prima celebrazione Milano, ora critiche"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Politica

Milano, l'intervento di Sala e le proteste fuori dal Comune. FOTO

Il primo cittadino ha parlato in merito all'inchiesta sull'urbanistica. In Aula presente anche Giancarlo Tancredi che ha annunciato le dimissioni da Assessore alla Rigenerazione Urbana. Cartelli di protesta dei consiglieri di centro-destra. Presidio con decine di manifestanti in piazza della Scala per chiedere le dimissioni della giunta. 

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Inchiesta urbanistica Milano, Tribunale del Riesame annulla 2 arresti

Cronaca

Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato due arresti nell'ambito dell’inchiesta...

Alto Adige, tragedia in Alta Val Passiria: muoiono padre e figlio

Cronaca

Grave incidente sulle montagne dell'Alta Val Passiria in Alto Adige. Padre e figlio sono morti...

Camion a fuoco in A1, autostrada riaperta dopo operazioni dei vigili

Cronaca

L’autocisterna che trasportava Gpl è andata a fuoco intorno alle 17 di ieri a causa del...

Meteo, in arrivo improvvisi e forti temporali. Ecco dove

Cronaca

L’Italia è avvolta da un anticiclone africano di aria bollente che, nella giornata di oggi, ha...

Papa Leone XIV amplia il welfare dipendenti: 5 giorni ai neo papà

Cronaca

L’Adlv accoglie in modo molto positivo il Rescriptum ex audientia SS.MI, approvato dal Santo...

Cronaca: i più letti