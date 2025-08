Inchiesta urbanistica, Sala: “Prima celebrazione Milano, ora critiche"

"Sono un po' provato, ovviamente non è piacevole la situazione, ma alla fine la passione e la voglia di lavorare prevalgono, per cui andiamo avanti con intensità", dice il primo cittadino, in diretta a Rtl 102.5, sulla sua decisione di rimanere alla guida della città. E aggiunge: "Se mettiamo a confronto Milano vent’anni fa e oggi, la città è migliorata. Poi la giustizia farà il suo corso" ascolta articolo

"Sono un po' provato, ovviamente non è piacevole la situazione, ma alla fine la passione e la voglia di lavorare prevalgono, per cui andiamo avanti con intensità". A dirlo, parlando dell’inchiesta sull’urbanistica a Milano, in cui è indagato, è il sindaco Giuseppe Sala. In diretta a Rtl 102.5, il primo cittadino, sulla sua decisione di rimanere alla guida della città, ha spiegato: "Alla fine prevale il senso del dovere, ho 67 anni e ho fatto tante cose nella vita, non è che coltivo qualche ambizione, guardo al futuro con disincanto".

Sala: "Passati da celebrare sistema Milano a criticarlo aspramente" La scelta di non dimettersi? "L'ho fatto solo per senso del dovere perché non sono un tipo che molla - ha precisato -. Non è che Expo sia stata una passeggiata, io so cosa ho sofferto ma è stato un successo per Milano, quindi bisogna anche sapere resistere in certi momenti". E, parlando della rapida evoluzione di Milano negli ultimi anni, ha spiegato: "Siamo passati dal celebrare il sistema Milano a criticarlo aspramente. Se mettiamo al confronto Milano vent'anni fa e oggi, la città è migliorata. Poi la giustizia farà il suo corso ma Milano è l'unica a essersi sviluppata così in Italia. Buttare via tutto è sbagliato".