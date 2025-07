Milano, i nuovi parcheggi rosa per donne incinta e genitori. La mappa

Dal 29 luglio sarà possibile compilare il format sul sito del Comune con cui ottenere il permesso gratuito per usufruire, fino al secondo compleanno del bimbo, della possibilità di parcheggiare nei posti riservati. I primi tre stalli rosa sono in via Niccolò Jommelli, in zona Città Studi, ma ne sono già stati disegnati altri ovunque in città