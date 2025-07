Trasporto bici in auto, ecco come fare e cosa dice Codice della Strada

Con l'arrivo dell'estate molte persone si spostano in lugohi di vacanza dove è più semplice e piacevole muoversi in bicicletta. Se non addirittura fare una vacanza sostenibile all'insegna della bicicletta, attraversando paesi e territori proprio sulle due ruote a pedali. Talvolta è più agevole noleggiare il mezzo in loco, ma se già abbiamo il nostro può essere utile portarselo dietro in auto come fosse un qualunque bagaglio. Tuttavia, per farlo in modo sicuro e nel rispetto delle norme, è importante conoscere i metodi più efficaci e le regole previste dal Codice della Strada.

Come trasportare la bici

Esistono diversi modi per trasportare la bici in auto