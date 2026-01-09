Auto dell'anno, Mercedes-Benz CLA è la Car of the Year 2026

La Mercedes-Benz CLA è stata incoronata migliore auto europea, battendo altre sei concorrenti in finale. Ha superato di cento punti la Škoda Elroq, seguita dalla Kia EV4 con 208 punti

La premiazione

Nel corso di una cerimonia tenutasi oggi al Salone Internazionale dell'Automobile di Bruxelles, i 59 membri della giuria hanno assegnato la 63esima edizione del premio. Tutti i modelli finalisti presentavano caratteristiche elettrificate e la maggior parte di essi era 100% elettrica. Mercedes CLA subentra alla Renault 5 E-Tech, che si è aggiudicata il premio continentale la scorsa stagione.

E' la seconda volta nella storia di Mercedes-Benz che il marchio tedesco si aggiudica il trofeo: l'ultima volta fu nel 1974 con la Mercedes-Benz 450 SE/SEL. Mercedes-Benz CLA è stato il modello che ha ricevuto il maggior numero di primi posti dai giudici, con 22, mentre la Citroën C5 Aircross è stata la preferita da 15 giornalisti della giuria. Il terzo modello più popolare è stata la Fiat Grande Panda, con 9 primi posti, seguita dalla Škoda Elroq con 8. La Kia EV4 è stata l'auto che ha ricevuto i punteggi più alti da due giurati, mentre nessuno di loro ha scelto la Renault 4.