Auto, in arrivo l'edizione speciale Opel Corsa Yes: cosa sapere

C'è una novità in arrivo in casa Opel. Si tratta della nuova Opel Corsa Yes, un'edizione speciale della tradizionale city car prodotta dalla casa automobilistica tedesca. Dotata di dettagli abbinati alla carrozzeria e interni aggiornati, la limited edition è caratterizzata dall'iconico colore arancione Koral brillante ed è disponibile anche nella variante Eucalyptus Green. Disponibile in motore ibrido o a benzina, la Corsa Yes sarà acquistabile a partire da 21.850 euro. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

L'edizione limitata di Opel Corsa Yes

Tra le caratteristiche principali del nuovo modello, ci sono i cerchi in lega BiColour da 16 pollici, il volante in pelle vegana e i display digitali con touchscreen. La limited edition di Opel è disponibile inoltre in due pacchetti opzionali. Il primo è il Comfort Pack che, a un prezzo di 250 euro, mette a disposizione il bracciolo centrale, due chiavi con telecomando e il freno di stazionamento elettrico. Il secondo è il Tech Pack che, a un costo di 700 euro, aggiunge i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera posteriore a 130 gradi, gli specchietti esterni regolabili elettricamente e il sistema keyless start. Come conferma il sito di Opel, le consegne avverranno a partire da maggio 2026.