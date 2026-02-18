Offerte Sky
Ferrari, le supercar protagoniste della nuova mostra al Museo di Modena

Auto
Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

Introduzione

Il Cavallino Rampante annuncia l’apertura al pubblico dell’esposizione “The Greatest Hits – Music legends and their Ferraris”, dedicata al rapporto tra il marchio di Maranello e la musica con un percorso immerso che affianca i modelli appartenuti e guidati da musicisti celebri con immagini e contenuti audio esclusivi. La mostra sarà visitabile fino al 16 febbraio 2027 presso il Museo Enzo Ferrari di Modena

Quello che devi sapere

Una nuova mostra al museo Enzo Ferrari

Sulle note delle supercar di Maranello. Musica e performance si fondono nella nuova esposizione che il Museo Enzo Ferrari di Modena ospiterà fino al 16 febbraio 2026: si tratta della mostra “The Greatest Hits – Music legends and their Ferraris”, esposizione annunciata dal Cavallino Rampante e che vedrà protagonisti alcuni dei modelli della casa automobilistica modenese.

1/5

Protagoniste le supercar di Maranello

In particolare la mostra esplorerà il rapporto tra la Ferrari e la musica attraverso le vetture e alcuni degli interpreti della scena musicale internazionale. Il tutto attraverso un percorso immerso che oltre ai bolidi di Maranello, in particolare gli esemplari appartenuti a musicisti e artisti di fama mondiale, affiancherà alcune foto evocative, con contenuti audio esclusivi. 

2/5
Percorso immersivo tra i gioielli di Maranaello

A raccontare la mostra ci saranno anche una serie di podcast, realizzati in esclusiva da Chora Media con la partecipazione straordinaria del giornalista Federico Buffa, danno voce ad aneddoti e connessioni profonde tra artisti e automobili, offrendo uno sguardo intimo e inedito sul dialogo tra musica e Ferrari. 

3/5

Le Ferrari di musicisti illustri

Le vere protagoniste però saranno le Ferrari in esposizione, con i visitatori che potranno ammirare alcune vetture leggendarie, così come i proprietari che le hanno possedute o le posseggono tutt’ora: la 250 GTO di Nick Mason, la 250 GT Lusso di Herbert von Karajan, la one-off SP12 fatta realizzare da Eric Clapton e, tra gli artisti più recenti, la 512 TR dell’artista colombiano J Balvin e la nuovissima SF90 XX di proprietà di Swizz Beatz.

4/5
Ferrari e la musica

L’intreccio tra musica e Ferrari però non si ferma a questa mostra, il Cavallino Rampante infatti ha annunciato il suo supporto come sponsor della prima edizione di Jazz Open Modena che si terrà nella città della Ghirlandina dal 13 al 18 luglio.

5/5
