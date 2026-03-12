Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 12 marzo: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 12 marzo.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 12 marzo (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 12 marzo 2026:
Il 10eLotto, come funziona
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 12 marzo (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 12 marzo sono:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto, come funziona?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 12 marzo (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 12 marzo 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del prossimo Superenalotto del 12-03-2026: 132.900.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 13-03-2026:
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 13 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Cagliari 55 (manca da 127 estrazioni)
- Roma 81 (manca da 93 estrazioni)
- Bari 41 (manca da 86 estrazioni)
- Roma 25 (manca da 85 estrazioni)
- Bari 23 (manca da 82 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 78 estrazioni)
- Torino 40 (manca da 77 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 76 estrazioni)
- Milano 45 (manca da 76 estrazioni)
- Cagliari 50 (manca da 75 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 86 estrazioni) - 23 (da 82) - 11 (da 69)
- Cagliari 55 (manca da 127 estrazioni) - 50 (da 75) - 41 (da 64)
- Firenze 47 (manca da 76 estrazioni) - 90 (da 66) - 60 (da 54)
- Genova 70 (manca da 64 estrazioni) - 28 (da 58) - 66 e 2 (da 46)
- Milano 45 (manca da 76 estrazioni) - 85 (da 62) - 86 (da 60)
- Napoli 40 (manca da 71 estrazioni) - 28 (da 66) - 64 e 22 (da 55)
- Palermo 46 (manca da 68 estrazioni) - 45 (da 65) - 27 (da 54)
- Roma 81 (manca da 93 estrazioni) - 25 (da 85) - 80 (da 69)
- Torino 40 (manca da 77 estrazioni) - 58 (da 62) - 31 e 7 (da 60)
- Venezia 48 (manca da 67 estrazioni) - 69 (da 64) - 65 (da 57)
- Nazionale 22 (manca da 78 estrazioni) - 42 (da 72) - 87 (da 69)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 70 (da 57) - 59 (da 56) - 51 (da 53) - 77 (da 48) - 28 (da 45) - 38 (da 42)
