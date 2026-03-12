Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 12 marzo: numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 12 marzo.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire:

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 10 marzo

1/8

I numeri vincenti del Lotto del 12 marzo (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 12 marzo 2026:

2/8
pubblicità

Il 10eLotto, come funziona

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

3/8

Il 10eLotto del 12 marzo (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 12 marzo sono:

 

 

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

4/8
pubblicità

Superenalotto, come funziona?

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

5/8

Superenalotto, jackpot e numeri del 12 marzo (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 12 marzo 2026:

 

La combinazione vincente è:

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 12-03-2026: 132.900.000 euro

 

Jackpot del Superenalotto del 13-03-2026:

 

 

6/8
pubblicità

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 13 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto:

  • Cagliari          55 (manca da 127 estrazioni)
  • Roma              81 (manca da 93 estrazioni)
  • Bari                 41 (manca da 86 estrazioni)
  • Roma              25 (manca da 85 estrazioni)
  • Bari                 23 (manca da 82 estrazioni)
  • Nazionale       22 (manca da 78 estrazioni)
  • Torino              40 (manca da 77 estrazioni)
  • Firenze            47 (manca da 76 estrazioni)
  • Milano             45 (manca da 76 estrazioni)
  • Cagliari           50 (manca da 75 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             41 (manca da 86 estrazioni) - 23 (da 82) - 11 (da 69)
  • Cagliari       55 (manca da 127 estrazioni) - 50 (da 75) - 41 (da 64)
  • Firenze        47 (manca da 76 estrazioni) - 90 (da 66) - 60 (da 54)
  • Genova        70 (manca da 64 estrazioni) - 28 (da 58) - 66 e 2 (da 46)
  • Milano         45 (manca da 76 estrazioni) - 85 (da 62) - 86 (da 60)
  • Napoli         40 (manca da 71 estrazioni) - 28 (da 66) - 64 e 22 (da 55)
  • Palermo      46 (manca da 68 estrazioni) - 45 (da 65) - 27 (da 54)
  • Roma           81 (manca da 93 estrazioni) - 25 (da 85) - 80 (da 69)
  • Torino          40 (manca da 77 estrazioni) - 58 (da 62) - 31 e 7 (da 60)
  • Venezia       48 (manca da 67 estrazioni) - 69 (da 64) - 65 (da 57)
  • Nazionale    22 (manca da 78 estrazioni) - 42 (da 72) - 87 (da 69)

7/8

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 70 (da 57) - 59 (da 56) - 51 (da 53) - 77 (da 48) - 28 (da 45) - 38 (da 42)

 

 

Per approfondire: 

Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

 

8/8
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 marzo segno per segno

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 marzo segno per segno

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 10 marzo: nessun 6 centrato

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 marzo segno per segno

Lifestyle

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 9 al 15 marzo segno per segno