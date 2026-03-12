Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 marzo segno per segno

Introduzione
Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 12 marzo.
Quello che devi sapere
ARIETE
La giornata porta una buona energia, anche se verso sera potreste sentire il bisogno di rallentare. In amore il vostro entusiasmo conquista facilmente chi vi sta accanto o chi vi incuriosisce da poco. Sul lavoro gestite qualche piccolo ritardo con calma, mentre la fortuna vi aiuta a mediare e risolvere una questione familiare.
TORO
Il clima è sereno, vi regala momenti piacevoli nella vita domestica e con le persone care. In amore prevalgono dolcezza e stabilità, con un’atmosfera affettuosa che vi fa sentire appagati. Nel lavoro la vostra costanza viene apprezzata, mentre la fortuna vi invita a ritrovare equilibrio tra impegni e amicizie.
GEMELLI
Una giornata tranquilla vi permette di portare avanti ciò che avevate programmato con spirito leggero. In amore torna gradualmente la voglia di emozionarsi e di vivere momenti più vivaci. Sul lavoro affrontate qualche ostacolo con impegno, mentre la fortuna favorisce incontri e riavvicinamenti in famiglia.
CANCRO
Il ritmo della giornata appare teso, ma cresce dentro di voi il desiderio di ritrovare momenti di tranquillità. In amore cresce una nuova sintonia che può trasformarsi in qualcosa di importante o riaccendere l’entusiasmo. Nel lavoro serve un po’ di energia in più per concludere un impegno rilevante, mentre la fortuna vi invita alla prudenza nelle scelte.
LEONE
La giornata si annuncia intensa, ma richiederà anche un pizzico di equilibrio per evitare di esagerare. In amore puntate sulla solidità del rapporto e su sentimenti sinceri, anche se per qualcuno non mancano avventure stimolanti. Nel lavoro arrivano soddisfazioni importanti, mentre la fortuna vi sostiene se saprete mantenere misura.
VERGINE
Qualche nervosismo può affiorare, ma la vostra lucidità vi permette di mantenere il controllo. In amore dimostrate affetto attraverso gesti concreti che rassicurano chi vi è vicino. Sul lavoro vi dedicate con precisione e spirito di servizio, mentre la fortuna vi spinge a cogliere occasioni favorevoli con fiducia.
BILANCIA
Il clima migliora gradualmente e porta con sé una sensazione di rinnovamento. In amore preferite momenti semplici e intimi da condividere con poche persone care. Nel lavoro chiudete alcuni impegni con determinazione, mentre la fortuna vi invita a mantenere apertura e flessibilità.
SCORPIONE
Le energie del momento rendono la giornata ricca di intuizioni utili per orientarvi con sicurezza. In amore la passione e il desiderio di vicinanza trovano terreno fertile, regalando momenti intensi. Nel lavoro riuscite a esprimere creatività e concretezza, mentre la fortuna favorisce l’armonia nella vita familiare.
SAGITTARIO
Il desiderio di evasione si fa sentire e vi rende un po’ inquieti, anche se l’ambiente affettivo resta rassicurante. In amore può essere utile dedicare più tempo alla persona che vi sta accanto per rafforzare il legame. Sul lavoro la concentrazione vi aiuta a chiudere le incombenze più pressanti, mentre la fortuna vi accompagna con buon umore e leggerezza.
CAPRICORNO
Le indicazioni del momento vi rendono più ottimisti e facilitano i rapporti con chi vi circonda. In amore iniziate a percepire segnali positivi che rendono il clima più coinvolgente. Nel lavoro l’impegno non vi pesa e vi avvicina a obiettivi importanti, mentre la fortuna favorisce momenti di convivialità e incontri familiari.
ACQUARIO
Anche se la giornata porta situazioni variabili, saprete adattarvi e trasformarle in occasioni favorevoli. In amore torna alla ribalta una conoscenza che suscita nuovamente curiosità. Nel lavoro spiccano le vostre abilità tecnologiche e comunicative, mentre la fortuna vi regala il piacere di ritrovare un’amicizia.
PESCI
Un’aria positiva vi sostiene e vi stimola a mettervi in gioco con entusiasmo. In amore l’intesa emotiva è intensa e capace di regalare momenti profondi e romantici. Nel lavoro affrontate le situazioni con diplomazia, mentre la fortuna vi sostiene nei progetti e nelle iniziative personali.