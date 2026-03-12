Reminders of Him - La parte migliore di te, trailer, trama e cast del film da oggi in salaCinema
Introduzione
Esce al cinema oggi, giovedì 12 marzo 2026, Reminders of Him - La parte migliore di te, film diretto da Vanessa Caswill e tratto dal romanzo Reminders of Him pubblicato nel 2022 dalla scrittrice statunitense Colleen Hoover. L’opera cinematografica nasce dall’adattamento dell’omonimo bestseller firmato dalla stessa Hoover, una delle autrici più lette degli ultimi anni, e si inserisce nel filone dei drammi sentimentali che esplorano relazioni familiari, colpa e possibilità di redenzione.
Prodotto negli Stati Uniti d’America e realizzato in lingua originale inglese, il film ha una durata di 114 minuti e appartiene ai generi sentimentale e drammatico. La sceneggiatura è firmata da Colleen Hoover insieme a Lauren Levine, mentre la regia è affidata a Vanessa Caswill. Alla produzione partecipano Colleen Hoover, Lauren Levine, Grant Scharbo e Gina Matthews. Il progetto è stato realizzato con il contributo delle case di produzione Universal Pictures, Heartbones Entertainment e Little Engine Productions.
La distribuzione italiana, curata da Universal Pictures, porta la pellicola nelle sale italiane a partire dal 12 marzo 2026, mentre l’uscita nei cinema nordamericani è prevista per il giorno successivo (domani, 13 marzo).
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Reminders of Him - La parte migliore di te, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La storia di Kenna e il tentativo di ricostruire una vita
***Attenzione: seguono spoiler sulla trama del film, quindi se non l'avete ancora guardato e non volete nessun tipo di anticipazione, non proseguite con la lettura di questo paragrafo è passata al successivo"
Al centro del racconto del film Reminders of Him - La parte migliore di te si trova Kenna Rowan, giovane donna segnata da un passato difficile. Dopo aver trascorso un periodo in carcere, Kenna torna nella città da cui era partita con un obiettivo preciso: ricostruire il rapporto con la figlia Diem. La bambina, che Kenna non ha mai conosciuto, è stata affidata ai nonni paterni dopo la morte del padre.
Il ritorno della donna non è accolto con favore. I nonni della bambina, Grace Landry e Patrick Landry, si oppongono alla possibilità che Kenna possa entrare nella vita della nipote. La diffidenza nei suoi confronti è forte e ogni tentativo di avvicinamento si rivela complicato.
Anche Ledger Ward, migliore amico di Scotty Landry – il compagno di Kenna scomparso prematuramente – osserva con sospetto il suo ritorno, mettendo in dubbio le reali intenzioni della donna.
Kenna è così costretta a intraprendere un percorso difficile per dimostrare che il suo desiderio di ricostruire il rapporto con la figlia è autentico. Ogni passo verso la fiducia delle persone coinvolte diventa un processo lento e faticoso, nel quale la donna prova a dimostrare la sincerità del proprio affetto.
Un passato segnato da un errore tragico
La vicenda del film Reminders of Him - La parte migliore di te si sviluppa a partire dal dramma che ha cambiato radicalmente la vita della protagonista. Kenna ha perso l’uomo che amava a causa di un tragico errore e ha trascorso sette anni in prigione a scontare la propria pena. Durante quel periodo è rimasta lontana da Diem, crescendo con il desiderio di poterla incontrare un giorno.
Una volta tornata in libertà, Kenna tenta di ricostruire la propria esistenza e di dimostrare di meritare una seconda possibilità. Per farlo cerca un lavoro e un luogo dove vivere, arrivando ad affittare una stanza in un motel considerato poco raccomandabile.
Un primo spiraglio arriva quando incontra Ledger, barista che decide di offrirle un impiego. Il rapporto tra i due si approfondisce con il tempo e porta alla scoperta di un legame doloroso che li unisce entrambi al passato. Attraverso questo percorso, i protagonisti affrontano verità difficili e traumi mai risolti, cercando di confrontarsi con le conseguenze delle scelte e degli eventi che li hanno segnati.
Il cast e i personaggi
Il film Reminders of Him - La parte migliore di te presenta un cast corale guidato da Maika Monroe nel ruolo della protagonista Kenna Rowan. Accanto a lei compaiono Tyriq Withers nel ruolo di Ledger Ward e Rudy Pankow in quello di Scotty Landry.
Tra gli altri interpreti figurano Lauren Graham, che interpreta Grace Landry, e Bradley Whitford nei panni di Patrick Landry. Il cast comprende inoltre Lainey Wilson nel ruolo di Amy, Zoe Kosovic in quello di Diem, Monika Myers come Lady Diana e Nicholas Duvernay nel ruolo di Roman.
Dalla pagina al cinema: la nascita del progetto
L’idea di realizzare un adattamento cinematografico del romanzo di Colleen Hoover è stata annunciata nell’ottobre 2024. In quell’occasione Universal Pictures ha confermato lo sviluppo del film tratto da Reminders of Him, con Colleen Hoover e Lauren Levine impegnate nella scrittura della sceneggiatura.
Due mesi dopo, nel dicembre 2024, è stato reso noto il nome della regista scelta per guidare il progetto: Vanessa Caswill.
Nel marzo 2025 è stata annunciata la protagonista del film, Maika Monroe, chiamata a interpretare Kenna Rowan. Nel mese successivo il cast si è ampliato con l’ingresso di Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Nicholas Duvernay, Bradley Whitford e Lainey Wilson.
Le riprese e la realizzazione tecnica
Le riprese principali del film Reminders of Him - La parte migliore di te sono iniziate il 16 aprile 2025 a Calgary. Il lavoro sul set si è concluso il 12 giugno 2025.
Dal punto di vista tecnico, la fotografia è firmata da Tim Ives, mentre il montaggio è stato curato da Michelle Harrison. La colonna sonora è stata composta da Tom Howe.
Alla realizzazione visiva hanno contribuito anche Francesca Massariol, responsabile della scenografia, e Jayna Mansbridge per i costumi. Il trucco è stato affidato a Danielle Hanson.
La promozione e l’uscita del film
La campagna promozionale del film ha preso avvio nell’autunno del 2025. Il trailer ufficiale è stato distribuito da Universal Pictures il 21 ottobre 2025.
Con l’uscita del 12 marzo 2026 nelle sale italiane, Reminders of Him - La parte migliore di te ha portato sul grande schermo la storia nata dal romanzo di Colleen Hoover, tradotto in 45 lingue e venduto in oltre 6 milioni di copie soltanto negli Stati Uniti.
Il film racconta il tentativo di una donna di ricostruire la propria vita dopo un errore che ha segnato irrimediabilmente il suo passato, ponendo al centro il rapporto tra una madre e la figlia che non ha mai potuto conoscere.