Introduzione

Esce al cinema oggi, giovedì 12 marzo 2026, Reminders of Him - La parte migliore di te, film diretto da Vanessa Caswill e tratto dal romanzo Reminders of Him pubblicato nel 2022 dalla scrittrice statunitense Colleen Hoover. L’opera cinematografica nasce dall’adattamento dell’omonimo bestseller firmato dalla stessa Hoover, una delle autrici più lette degli ultimi anni, e si inserisce nel filone dei drammi sentimentali che esplorano relazioni familiari, colpa e possibilità di redenzione.

Prodotto negli Stati Uniti d’America e realizzato in lingua originale inglese, il film ha una durata di 114 minuti e appartiene ai generi sentimentale e drammatico. La sceneggiatura è firmata da Colleen Hoover insieme a Lauren Levine, mentre la regia è affidata a Vanessa Caswill. Alla produzione partecipano Colleen Hoover, Lauren Levine, Grant Scharbo e Gina Matthews. Il progetto è stato realizzato con il contributo delle case di produzione Universal Pictures, Heartbones Entertainment e Little Engine Productions.

La distribuzione italiana, curata da Universal Pictures, porta la pellicola nelle sale italiane a partire dal 12 marzo 2026, mentre l’uscita nei cinema nordamericani è prevista per il giorno successivo (domani, 13 marzo).

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Reminders of Him - La parte migliore di te, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.