Auto che consumano meno: modelli e motorizzazioni. Classifica Green Ncap 2025
L’indice Green Ncap valuta la sostenibilità delle vetture, assegnando le celebri stelle verdi.. Oltre alle elettriche, sono state istituite anche categorie specifiche per le vetture endotermiche: Clean Air, che analizza gas di scarico, consumo freni e battistrada e le emissioni in fase di produzione; Energy Efficiency, per i consumi e l’energia in fase di ricarica, oltre all’efficienza a velocità limite in autostrada e con caldo o freddo e Greenhouse Gases, per le emissioni durante tutto il ciclo vita.
- Proprio Seat Ibiza si è imposta tra le vetture endotermiche. In particolare la versione 1.0 MPI con il tre cilindri da 80 CV, che si è guadagnata tre stelle e mezzo di valutazione
- Tra i Suv di piccole dimensioni invece a trionfare è la Fiat 600e, con ben cinque stelle e un 96% di valutazione complessiva negli indici di analisi che fanno del modello italiano il più sostenibile della sua categoria
- Dacia Spring invece è la prima in assoluto secondo Green Ncap, con il 100% del punteggio. La piccola elettrica del marchio del gruppo Renault ha totalizzato cinque stelle e 10 su 10 in tutte le categorie
- Per Cupra Born invece la valutazione è dell’86%, con l’elettrica di Martorell prima tra le familiari di medie dimensioni grazie ad una valutazione di quattro stelle e mezzo. La valutazione è stata effettuata sul Model Year attualmente in commercio e non sulla nuova versione che sarà in vendita dall'estate
- Infine tra i Suv di grandi dimensioni, la vettura migliore per le valutazioni Green Ncap è risultata essere la BYD Sealion 7, con il 76% complessivo che si traduce in quattro stelle