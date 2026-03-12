Auto che consumano meno: modelli e motorizzazioni

L’indice Green Ncap valuta la sostenibilità delle vetture, assegnando le celebri stelle verdi.. Oltre alle elettriche, sono state istituite anche categorie specifiche per le vetture endotermiche: Clean Air, che analizza gas di scarico, consumo freni e battistrada e le emissioni in fase di produzione; Energy Efficiency, per i consumi e l’energia in fase di ricarica, oltre all’efficienza a velocità limite in autostrada e con caldo o freddo e Greenhouse Gases, per le emissioni durante tutto il ciclo vita.