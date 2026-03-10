Accordo Byd-itTaxi, l’app di prenotazione e pagamento entra nel sistema delle auto cinesiMotori
La collaborazione prevede che la principale applicazione italiana per prenotare e pagare i taxi sia integrata automaticamente nel sistema di infotainment dei modelli Byd. L’accordo prevede anche alcune opzioni dedicate ai tassisti con vantaggi economici fino al 30%
L’app itTaxi entra nel sistema di bordo delle auto Byd. L’azienda di automobili cinese e la principale applicazione italiana per la prenotazione e il pagamento dei taxi hanno fatto un accordo che apre a una nuova e concreta innovazione in campo tecnologico per i veicoli Byd. Al centro della partnership, come spiegano le due parti, c’è l’integrazione nativa di itTaxi (che conta più di 12.000 taxi associati in oltre cento città italiane) direttamente nel sistema infotainment di bordo di una selezione di modelli Byd, sviluppata in collaborazione con moveax, partner tecnologico del progetto. L’accordo mira a offrire ai clienti maggiore sicurezza, facilità di utilizzo e continuità d’esperienza, senza necessità di dispositivi esterni: l’applicazione sarà infatti utilizzabile direttamente tramite i comandi di bordo tenendo le mani sul volante e senza distrarre l’attenzione dalla guida.
Opzioni pensate per i tassisti
Inoltre, la partnership prevede alcune condizioni dedicate ai tassisti convenzionati con itTaxi: in primis, vantaggi fino al 30% su una selezione di modelli Byd acquistabili tramite la rete ufficiale autorizzata BYD in Italia. I concessionari Byd aderenti all’iniziativa potranno inoltre applicare fino al 20% di vantaggi su tagliandi e servizi di manutenzione programmata, a supporto dell’utilizzo professionale del veicolo. L’integrazione sarà disponibile in questa fase su alcuni modelli a partire dal 1 aprile e verrà progressivamente estesa ad altri modelli.
Leggi anche
Enel installa più di 3000 hub per caricare auto elettriche in Italia
itTaxi: “Efficienza senza precedenti”
"Questo accordo abbraccia tutta la nostra strategia, a partire dall'aspetto tecnologico che è il nostro elemento distintivo. Quindi non solo l'aspetto commerciale, ma la tecnologia come fulcro del nostro modo di fare partnership”, ha commentato Alessandro Grosso, Country Manager di Byd e Denza Italia. Dal canto suo Loreno Bittarelli, Presidente di itTaxi, ha sottolineato come "le agevolazioni economiche previste dall'accordo rendono il passaggio a veicoli green più accessibile, garantendo allo stesso tempo un’efficienza operativa senza precedenti grazie all'integrazione software sviluppata con moveax”.
Potrebbe interessarti
Auto ibride, i modelli full hybrid, mild hybrid e plug-in più attesi
Auto, i modelli in uscita a marzo: da Cupra Born a Toyota RAV4
Il mese di marzo si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto. Sono infatti diversi i modelli attesi al debutto sul mercato ma anche il ritorno di alcune vetture in veste rinnovata, così come gli annunci a sorpresa che potrebbero arrivare dalle case automobilistiche.