L’app itTaxi entra nel sistema di bordo delle auto Byd. L’azienda di automobili cinese e la principale applicazione italiana per la prenotazione e il pagamento dei taxi hanno fatto un accordo che apre a una nuova e concreta innovazione in campo tecnologico per i veicoli Byd. Al centro della partnership, come spiegano le due parti, c’è l’integrazione nativa di itTaxi (che conta più di 12.000 taxi associati in oltre cento città italiane) direttamente nel sistema infotainment di bordo di una selezione di modelli Byd, sviluppata in collaborazione con moveax, partner tecnologico del progetto. L’accordo mira a offrire ai clienti maggiore sicurezza, facilità di utilizzo e continuità d’esperienza, senza necessità di dispositivi esterni: l’applicazione sarà infatti utilizzabile direttamente tramite i comandi di bordo tenendo le mani sul volante e senza distrarre l’attenzione dalla guida.