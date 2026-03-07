Automotoretrò 2026, il programma dell'evento a Parma



Il 7 e 8 marzo alle Fiere di Parma torna Automotoretrò. Un fine settimana tra auto d’epoca, vetture che hanno fatto la storia delle competizioni e approfondimenti sull’industria automobilistica.

La passione per l’auto torna protagonista alle Fiere di Parma, dove il 7 e 8 marzo Automotoretrò apre le porte al grande pubblico dopo la giornata riservata agli operatori il 6 marzo. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Motor Valley, a testimonianza del legame con uno dei distretti automobilistici più importanti al mondo. Tra padiglioni e aree espositive il pubblico potrà ammirare modelli che hanno segnato la storia dell’automobile. In occasione dei novantuno anni di Jaguar saranno esposte vetture iconiche come la SS Jaguar 3.5 del 1939, la XK 120 3.4 del 1950, la E Type 3.8 del 1962, la XKR V8 del 1998 e la F Type 3.0 V6. Accanto alle sportive britanniche trovano spazio altre icone assolute. La Lamborghini Miura, l’Alfa Romeo Spider Duetto, la Ford Mustang e la Ferrari 250 GTO rappresentano epoche e filosofie progettuali differenti unite da una stessa passione per la performance e il design.

Un settore da oltre cento miliardi Secondo il rapporto Il motorismo storico in Italia della Fondazione Filippo Caracciolo Centro Studi ACI il valore complessivo del parco circolante delle auto storiche nel Paese raggiunge i 103,9 miliardi di euro. Più della metà di questo patrimonio si concentra nel Nord Italia. Un dato che conferma la solidità di un settore ormai strutturato e sostenuto da una comunità di collezionisti sempre più ampia. Il motorismo storico non rappresenta soltanto la custodia della memoria ma un mercato maturo che continua ad attrarre nuove generazioni di appassionati.

L’apertura con la 100 km di Parma La manifestazione prende il via sabato 7 marzo alle 10 con l’inaugurazione ufficiale. Interverranno con un videomessaggio Isabella Tovaglieri membro del Parlamento europeo, Alberto Scuro presidente FIVA e ASI e Giovanni Battista Tombolato. Subito dopo partirà la 100 km di Parma. Il percorso attraversa le terre di Giovannino Guareschi e rievoca lo spirito delle competizioni automobilistiche di un tempo con vetture storiche impegnate su strade che raccontano il paesaggio e la tradizione motoristica dell’Emilia.

Il ruolo delle donne nei rally raid La giornata di domenica 8 marzo si apre con un approfondimento dedicato al mondo dei rally raid. L’incontro Mal d’Africa al Femminile Le Donne della Parigi Dakar riunisce Rebecca Busi, Carolina Tedeschi ed Elena Giaveri per raccontare l’esperienza femminile nelle grandi competizioni africane. Seguirà la premiazione della 100 km di Parma ospitata nella Sala Barilla.

Stanguellini e le radici della Motor Valley Il ciclo di incontri si conclude con un omaggio alla storia industriale italiana. Il talk Stanguellini il pioniere della Motor Valley ripercorre le origini di una delle realtà più significative dell’automobilismo nazionale attraverso il racconto di Sandro Grimaldi e Francesco Maurizi. Un percorso che ricostruisce la tradizione tecnica e imprenditoriale emiliana e la sua influenza nello sviluppo della cultura automobilistica italiana.

Collezionismo Domenica 8 marzo l’attenzione del pubblico si sposterà sull’asta di automobili storiche e da collezione organizzata da Finarte. Il catalogo comprende modelli rari e ricercati che confermano il ruolo della manifestazione nel circuito internazionale del collezionismo automobilistico. Accanto alle auto da asta non mancano i grandi musei del settore tra cui Museo Lamborghini, Stanguellini e Collezione E. Righini.

French Party Meeting Il programma si estende anche agli spazi esterni con il French Party Meeting dedicato alle auto francesi. Un raduno che riunisce modelli storici, sportive elaborate e vetture contemporanee per raccontare l’evoluzione della produzione transalpina. Nel cortile espositivo prende forma anche il Meeting Internazionale Lancia Delta Integrale. Un appuntamento che riunisce appassionati e proprietari della celebre compatta sportiva simbolo di un’epoca irripetibile del rally mondiale.