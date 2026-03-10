Lamborghini Miura, la prima supercar della storia compie 60 anni

Ci sono auto che hanno lasciato un segno profondo nel corso della storia. Vetture storiche, che sono divenute simbolo di un marchio, hanno saputo ispirare modelli successivi e anche altri brand. Come Lamborghini Miura, iconico manifesto della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese che sin dal suo debutto ha subito mostrato come le sue linee e le sue prestazioni sarebbero diventate una leggenda. Nel 2026 quella che il marchio del Toro ha definito la prima supercar della storia compie 60 anni, sei decadi dal debutto assoluto il 10 marzo al Salone dell’Auto di Ginevra del 1966.