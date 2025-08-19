Lamborghini Fenomeno, la nuova supercar in tiratura limitata

Prodotta in sole 29 unità

Proprio di recente l’azienda ha presentato la “Fenomeno”. E’ successo durante l'evento "The Quail, A Motorsport Gathering”, in California. “La Fenomeno introduce alcune delle soluzioni tecnologiche più avanzate nella storia dell’azienda, ridefinendo i limiti in termini di prestazioni e design, elementi fondamentali del nostro Dna”, ha spiegato Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Lamborgini. “Svelare la Fenomeno a The Quail, prestigiosa celebrazione dell’eccellenza automobilistica nel nostro mercato più rilevante a livello globale, rappresenta lo scenario ideale per permettere ai nostri clienti di ammirare da vicino questo nuovo capolavoro in edizione limitata”, ha poi aggiunto il manager, confermando che la vettura sarà realizzata in sole 29 unità e che sarà equipaggiata con il V12 più potente che Lamborghini abbia mai potuto realizzare.

Il V12 e tre motori elettrici

Il V12 della “Fenomeno” sarà abbinato a tre motori elettrici. La potenza complessiva è di 1080 CV, come detto, con ben 835 CV erogati dal motore termico V12 aspirato cui si aggiungono i 245 CV sviluppati dai tre motori elettrici. La super car sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di oltre 350 km/h. La sua agilità verrà ulteriormente supportata da cerchi forgiati monodado e da pneumatici Bridgestone sviluppati in maniera specifica per l’uso in pista dell’auto. Anche il rapporto peso/potenza è notevole: 1,64 kg/CV. “Con la Fenomeno, Lamborghini presenta ancora una volta una supersportiva senza paragoni. La combinazione del V12 più potente della nostra storia, di un design unico, di un'aerodinamica superiore e di tecnologie all’avanguardia come la costruzione ultraleggera rende la Fenomeno una vettura fuori dall’ordinario”, ha confermato ancora Winkelmann.

Altre caratteristiche

Altre curiosità da sapere sulla “Fenomeno”? Per quanto concerne gli esterni, l’azienda stessa definisce il frontale “audace, con prese d'aria ispirate alle vetture da corsa e una nuova firma luminosa. E porta al debutto il rinnovato logo di Automobili Lamborghini, presentato nel 2024”. La vista laterale, invece, “reinterpreta la silhouette Lambo, ispirandosi alla ‘long tail’ della Essenza SCV12” e la “futuristica firma luminosa reinterpreta le Ypsilon verticalmente, raccordando diffusore e scarico esagonale”. Gli interni? L'abitacolo riflette la filosofia "Feel like a pilot", sottolinea l’azienda, “creando una profonda connessione tra pilota e vettura grazie alla posizione di guida e al volante in formato racing”. E tre schermi digitali “eliminano i tasti fisici per una maggiore pulizia stilistica”. La fibra di carbonio sarà “protagonista assoluta, presente nella consolle centrale sullo sport pad, nei pannelli porta, nei sedili sportivi e nelle bocchette d'aerazione stampate in 3D”. Infine, un cenno all’aerodinamica. Sarà “frutto di una minuziosa ricerca verso la massima efficienza” anche considerando le “appendici che incorniciano lo splitter anteriore, che creano due feritorie laterali (air curtain) che riducono la resistenza e aumentano il flusso ai radiatori”.

Il design delle porte, invece, è stato elaborato “per convogliare l'aria alle ampie prese in fiancata, reinterpretando stile e funzione della presa NACA". Il sistema S-Duct frontale, infine, aumenterà il carico aerodinamico mentre il tetto concavo concentrerà “il flusso sull'airscoop e sull'ala mobile posteriore a forma di ‘omega’, ottimizzando raffreddamento e stabilità alle alte velocità”.