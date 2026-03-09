Ford, una Explorer speciale per Papa Leone XIV

Un esemplare del Suv dell'Ovale Blu con alcuni elementi personalizzati è stato consegnato dal CEO della casa automobilistica americana, Jim Farley al Santo Padre. E' equipaggiato con una motorizzazione ibrida e vanta diversi dettagli che richiamano Chicago, città natale di Leone XIV

Una speciale Ford Explorer per Papa Leone XIV. Non si tratterà della classica “Papamobile” ma la vettura che ha ricevuto il Santo Padre direttamente dalla casa automobilistica americana avrà comunque un significato speciale per il Pontefice. L’Ovale Blu ha infatti consegnato il suo SUV con motorizzazione ibrida direttamente in Vaticano, con il CEO Jim Farley che insieme a sua moglie hanno voluto presenziare a questo momento così importante.

Una Ford Explorer dedicata a Chicago e al Papa La Ford Explorer in questione è stata prodotta direttamente nello stabilimento di Chicago, storica fabbrica del marchio americano. Il progetto è stato portato avanti in gran segreto, con i tecnici che si sono occupati della sua realizzazione che non erano stati inizialmente informati su chi fosse il destinatario di quell'esemplare così speciale.

Dettagli personalizzati La Ford Explorer realizzata per Papa Leone XIV è basata sull'allestimento Platinum e si tratta dell'ultima generazione dello Sport Utility che in questa configurazione non è disponibile sul mercato italiano. A bordo vanta una serie di elementi personalizzati, con alcuni richiami alla città di Chicago come le etichette sui sedili con la bandiera locale e alcune incisioni con lo skyline cittadino. Non mancano poi i riferimenti a Città del Vaticano. Con la silhouette della sede pontificia.

Un motore unico Sono presenti anche alcuni riferimenti diretti a Papa Leone XIV, tra i quali anche uno che richiama la sua pizzeria preferita a Chicago. Tra le personalizzazioni anche la powertrain visto che su questa Explorer è stata adattato il sistema ibrido dell'Interceptor Utility: sotto pelle dunque c'è un motore 3.3 V6 che insieme alla parte elettrica è in grado di erogare 322 CV e 437 Nm di coppia, il tutto abbinato ad un cambio automatico a 10 rapporti. I dati sulle performance poi parlano di una velocità massima che tocca i 219 km/h.