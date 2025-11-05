Mobilità elettrica, Ford supera le barriere urbane a Milano

Con l’iniziativa “The ZTL Hacker” Ford e VML Italy hanno trasformato una zona del centro di Milano in una sorta di hub mobile per rendere più accessibile gli spostamenti a emissioni zero per accogliere i conducenti milanesi di auto termiche in prossimità dell’accesso alla ZTL

Un’iniziativa per favorire la mobilità elettrica urbana a Milano. “The ZTL Hacker”, ideata da Ford e VML Italy, hanno trasformato per due giorni lo spazio di piazzale del Mercato di via Pagano, a Milano, in una sorta di hub mobile per rendere più accessibile gli spostamenti a emissioni zero nel capoluogo lombardo.

Come? Con un grande truck personalizzato Ford, allestito per accogliere i conducenti milanesi di auto termiche in prossimità dell’accesso alla ZTL. Gli automobilisti interessati hanno potuto parcheggiare gratuitamente il proprio veicolo all’interno dell’area dedicata e proseguire il viaggio verso il centro città al volante di uno dei quattro modelli della gamma elettrica Ford: Mustang Mach-E®, Explorer®, Capri® e Puma Gen-E®.

L’esperienza è avvenuta accanto a degli esperti della casa automobilistica, che hanno accompagnato i partecipanti in ogni fase dell’iniziativa, illustrando le caratteristiche principali dei modelli e garantendo una restituzione semplice e sicura del veicolo al termine del percorso.