Enel installa più di 3000 hub per caricare auto elettriche in Italia

Le stazioni di ricarica installate hanno una potenza fino a 90 kW per singolo connettore e possono servire due veicoli in contemporanea consentendo un rifornimento rapido. L’intervento infrastrutturale di Enel, è stato reso possibile anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Next Generation EU dell’Unione Europea

Enel ha completato l'istallazione di 3.730 punti di ricarica per le auto elettriche del primo bando del PNRR. Gli hub di ricarica "fast" coprono cinque regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia) e 21 provincie: tra queste, sono 298 le colonnine nella provincia di Napoli, 227 in quella di Milano, 111 in quella di Bari, 112 in quella di Catania e 396 in quella di Roma.

L'inaugurazione della prima stazione di ricarica di fronte al Ministero dell'Ambiente Enel ha inaugurato lunedì 9 marzo la stazione di ricarica realizzata di fronte alla sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in via Cristoforo Colombo 72, a Roma. All’evento hanno partecipato, Simone Tripepi, Head of charging point operator di Enel, Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Italia di Enel, Giorgio Centurelli, Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Fabrizio Penna, Capo Dipartimento Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nella foto, da sinistra verso destra: Fabrizio Penna, Capo Dipartimento Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Simone Tripepi, Head of charging point operator di Enel; Giorgio Centurelli, Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Agevolare la mobilità elettrica in Italia anche grazie a Next Generation EU L’intervento infrastrutturale di Enel, reso possibile anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Next Generation EU dell’Unione Europea, prevede poi una nuova tranche di installazioni di ulteriori 1.200 punti di ricarica del secondo e terzo bando PNRR che, una volta ultimata, porterà a circa 5mila punti di ricarica in 9 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Circa il 40% delle installazioni è nel sud Italia. Potrebbe interessarti 7 ore gratis di energia per i consumi quotidiani: l’offerta Enel