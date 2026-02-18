Offerte Sky
7 ore gratis di energia per i consumi quotidiani: l’offerta Enel

L’orario in cui si consuma energia incide molto sulla bolletta. Le ore centrali della giornata sono solitamente le più utilizzate dagli italiani. Enel Day Free azzera il costo della componente energia proprio in quel lasso di tempo, dalle 10 alle 17 ogni giorno

Quanto incide sulla bolletta l’orario in cui si consuma energia? Più di quanto sembri a primo impatto. Tuttavia, c’è un’offerta Enel che viene incontro alle esigenze di chi vive la casa principalmente di giorno e vuole ottimizzare l’uso degli elettrodomestici energivori, come lavastoviglie e lavatrice, trasformando una semplice scelta quotidiana in un gesto di convenienza. Enel Day Free è l’offerta che consente di avere 7 ore gratis di componente energia ogni giorno dalle 10 alle 17. E c’è di più, l'energia fornita è prodotta a partire da fonti rinnovabili solari. Enel, coerentemente con la normativa vigente, si avvale del sistema delle Garanzie d'Origine del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per certificare la sua energia.

Enel Day Free, la nuova offerta per ottenere 7 ore gratis di componente energia ogni giorno

L’offerta Enel Day Free,  permette dunque di svolgere attività quotidiane nelle fasce centrali della giornata con componente energia a costo zero, per due anni, fino a un massimo di 130 kWh al mese e con una CCV di 15 euro al mese. Superata la soglia massima mensile, così come dopo le 17 e prima delle 10, il prezzo della componente energia è pari a 0,159 euro/kWh. Enel Day Free è pensata per chi ha un contatore di nuova generazione (2G), tramite cui monitorare i propri consumi direttamente dall’app di Enel Energia. Per maggiori informazioni, è possibile  visitare la pagina del  sito enel.it dedicata all’offerta, recarsi presso il negozio Enel più vicino  (QUI LA LISTA) oppure telefonare al numero 140 dedicato ai clienti..

