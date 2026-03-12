Ferrari, presentata la nuova Amalfi Spider: foto e dettagli

Ferrari Amalfi Spider, presentata la nuova supercar col tetto in tela del Cavallino. FOTO
La nuova Ferrari Amalfi Spider prosegue il percorso del Cavallino nell'evoluzione delle sue berlinette 2+, con una declinazione con tetto in tela del suo ultimo modello con il V8 che di recente ha raccolto il testimone della Roma. La nuova Amalfi Spider arriverà su strada dopo l'estate, con le prime consegne nei primi mesi del 2027 e un prezzo di partenza di 270.000 euro.
- L’idea di una variante con soft top dell’elegante modello spinto dal V8 nasce dalla volontà di mantenere intatti proporzioni e volumi della Amalfi, con la sua silhouette elegante e dinamica, anche con il tetto aperto.
- Il cuore di Ferrari Amalfi Spider è sempre il motore V8 biturbo, ultima evoluzione di uno dei propulsori più acclamati nel panorama automobilistico. L’unità in questo caso ha una potenza massima di 640 CV a 7.500 giri/minuto, con una potenza specifica di 166 CV/l.. Le prestazioni parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, lo 0-200 che viene coperto in 9,4 secondi e la velocità massima che invece tocca i 320 km/h.
- L’evoluzione stilistica si riflette poi anche nella nuova colorazione Rosso Tramonto, introdotta appositamente sulla Spider. Dopo il Verde Costiera per la versione coupé, questa livrea riprendendo l’ideale incontro tra mare e cielo al crepuscolo. Vanta due sfumature aranciate che vanno a richiamare proprio gli scorci iconici della costiera, ampliando di fatto anche la palette di rossi disponibili sulle vetture del Cavallino.
- La capotte di Ferrari Amalfi Spider si apre e si chiude in 13,5 secondi, anche in movimento a velocità fino a 60 km/h. I tecnici di Maranello hanno lavorato sugli ingombri del soft top, mantenendoli ridotti senza così inficiare sulla capacità di carico. Ripiegato, il tetto in tela ha uno spessore di soli 220 mm, con il bagagliaio che offre una capacità di 255 litri a tetto chiuso e 172 litri a soft top aperto.
- A sottolineare il carattere unico di questa vettura ci pensa proprio il tetto in tela, personalizzabile grazie alla possibilità di scegliere tra quattro differenti colorazioni in tessuto sartoriale e due in tessuto tecnico, compreso il nuovo Tecnico Ottanio. Il cliente potrà optare anche per le cuciture a contrasto, per accentuare l’animo sportivo di questa berlinetta mentre la scelta della trama tecnica dona un effetto cangiante che trasmette anche un effetto tridimensionale della tela.
- Il design degli interni poi è arricchito in questo caso dal tema a vela, elementi che integrano maniglie e braccioli. Lo stesso tessuto della capotte ricopre poi il tonneau cover, i panelli porta e i retroschienali, creando continuità stilistica.
- Per massimizzare il confort acustico a cielo aperto, dietro lo schienale della panchetta è presente il Wind Deflector che riduce al minimo i fruscii. L’angolo di apertura è di 101°, con l’apertura di questo deflettore possibile fino a 170 km/h. Si aziona facilmente tramite l’apposito tasto presente sul tunnel centrale.
- Le prime consegne inizieranno nei primi mesi del 2027, con un prezzo di partenza di 270.000 euro. Ferrari Amalfi Spider nasce per essere il nuovo punto di riferimento in fatto di eleganza e sportività per il Cavallino. Un nuovo punto di riferimento, da raggiungere in questo caso con il vento tra i capelli.