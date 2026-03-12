Ferrari, presentata la nuova Amalfi Spider: foto e dettagli

Offerte Sky
Ferrari Amalfi Spider, presentata la nuova supercar col tetto in tela del Cavallino. FOTO

La nuova Ferrari Amalfi Spider prosegue il percorso del Cavallino nell'evoluzione delle sue berlinette 2+, con una declinazione con tetto in tela del suo ultimo modello con il V8 che di recente ha raccolto il testimone della Roma. La nuova Amalfi Spider arriverà su strada dopo l'estate, con le prime consegne nei primi mesi del 2027 e un prezzo di partenza di 270.000 euro.

