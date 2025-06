Bigster, il test drive del nuovo suv Dacia

Dacia l’aveva preannunciato alla presentazione del piano strategico Renaulution, la casa leader del segmento B in Europa, parte alla conquista del segmento C e lo fa con Bigster, un nuovo modello che porta avanti i valori Dacia. L'abbiamo provato

Il nuovo C-Suv di Dacia è lungo 4,57 largo 1,81. Versatilità alla guida, spazi molto generosi e tecnologia e confort al suo interno. La sensazione di robustezza di Bigster è accentuata dal frontale verticale e massiccio, caratteristico dei SUV. Mentre il design del cofano è stato concepito per offrire al conducente una visuale ottimizzata per percepire al meglio gli ingombri. Essenziale, concreto e cool grazie agli elementi grafici riportati sul frontale e sulle porte anteriori, sul posteriore e sopra la targa. Dotato di cerchi in lega da 17” o 18” di serie mentre i cerchi da 19” con motivo a Y sono disponibili in opzione nell’allestimento di vertice Journey. Un tocco di eleganza arriva anche dalla carrozzeria inusuale con il suo colore Indigo Blue metallizzato.