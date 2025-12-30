Auto elettriche, Byd supera Tesla nelle vendite globali del 2025

Per quanto riguarda le vetture a ioni di litio, l'anno che sta per chiudersi segna il dominio del marchio cinese contro l'azienda di Elon Musk. Nel 2025 sono stati oltre 2,06 milioni i veicoli elettrici venduti da Byd contro le circa 1,22 milioni di consegne di Tesla
Byd vende più auto elettriche di Tesla. Dopo anni di dominio da parte dell’azienda di Elon Musk, il 2025 verrà ricordato per il primo posto ottenuto da Byd a livello mondiale sul fronte dell’immatricolazione di vetture a ioni di litio.
Byd vende più di Tesla?
Fino a pochi anni fa sembrava impossibile che un marchio cinese fosse in grado di vendere un maggior numero di auto elettriche rispetto a Tesla. I dati in arrivo sembrano segnare un sorpasso storico difficilmente recuperabile nei prossimi anni. Byd, infatti, è pronta a chiudere il 2025 con un numero record di vetture a ioni di litio vendute. Nell’attesa dei dati definitivi, le ultime stime di mercato confermano il sorpasso di Byd nei confronti di Tesla, grazie agli oltre 2,06 milioni di veicoli elettrici venduti dal gruppo cinese contro le circa 1,22 milioni di consegne del marchio americano.
Come vanno le vendite di Tesla?
Tesla, come riportato dagli analisti di FactSet, dovrebbe chiudere l’anno con circa 1,65 milioni di auto consegnate; dato decisamente negativo se confrontato con il risultato ottenuto da Byd. Se da una parte sarà difficile per Tesla superare Byd, a causa di una gamma più ridotta e priva di un modello realmente economico, dall’altra il 2026 potrebbe chiudersi con un segno positivo grazie all’arrivo dei tanto attesi Robotaxi e della Tesla Model 2.
