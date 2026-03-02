Xiaomi Vision Gran Turismo, svelata la hypercar elettrica da 1900 CV

Sebbene a Barcellona sia stato esposto un modello in scala reale, la vettura rimarrà un’esclusiva virtuale per GT7 SU PlayStation. Il concept immagina prestazioni estreme: 1.900 CV basati su piattaforma a 900V, aerodinamica attiva ispirata alla Formula 1 e un design dove ogni linea è subordinata ai flussi d'aria

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona, Xiaomi ha svelato la Vision Gran Turismo, una hypercar elettrica destinata a debuttare su Gran Turismo 7. Si tratta di un traguardo storico: è la 51esima concept della serie Vision GT e la prima in assoluto realizzata da un marchio cinese, segnando l'inizio della collaborazione tra Xiaomi e Polyphony Digital dopo il lancio della SU7.

A Barcellona esposto il modello in scala reale

Sebbene a Barcellona sia stato esposto un modello in scala reale, la vettura rimarrà un’esclusiva virtuale per PlayStation. Il concept immagina prestazioni estreme: 1.900 CV basati su piattaforma a 900V, aerodinamica attiva ispirata alla Formula 1 e un design dove ogni linea è subordinata ai flussi d'aria. L’abitacolo, essenziale e rastremato, mette al centro l'esperienza di guida con un volante a cloche e comandi digitali minimalisti