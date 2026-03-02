Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Xiaomi Vision Gran Turismo, svelata la hypercar elettrica da 1900 CV

Motori

Sebbene a Barcellona sia stato esposto un modello in scala reale, la vettura rimarrà un’esclusiva virtuale per GT7 SU PlayStation. Il concept immagina prestazioni estreme: 1.900 CV basati su piattaforma a 900V, aerodinamica attiva ispirata alla Formula 1 e un design dove ogni linea è subordinata ai flussi d'aria

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona, Xiaomi ha svelato la Vision Gran Turismo, una hypercar elettrica destinata a debuttare su Gran Turismo 7. Si tratta di un traguardo storico: è la 51esima concept della serie Vision GT e la prima in assoluto realizzata da un marchio cinese, segnando l'inizio della collaborazione tra Xiaomi e Polyphony Digital dopo il lancio della SU7.

A Barcellona esposto il modello in scala reale

Sebbene a Barcellona sia stato esposto un modello in scala reale, la vettura rimarrà un’esclusiva virtuale per PlayStation. Il concept immagina prestazioni estreme: 1.900 CV basati su piattaforma a 900V, aerodinamica attiva ispirata alla Formula 1 e un design dove ogni linea è subordinata ai flussi d'aria. L’abitacolo, essenziale e rastremato, mette al centro l'esperienza di guida con un volante a cloche e comandi digitali minimalisti

Xiaomi

Motori: ultime notizie

Auto economiche per famiglie, 5 modelli e prezzi in uscita nel 2026

Auto

Le auto economiche da famiglia esistono ancora? Nonostante prezzi decisamente più alti rispetto a...

5 foto

Maniglie auto a scomparsa: come funzionano e perché vietarle

Auto

Le maniglie auto a scomparsa promettono efficienza aerodinamica e pulizia stilistica, ma...

Auto sportive, le più vendute in Italia nel 2025

Auto

Quali sono le cinque più sportive più immatricolate in Italia nel 2025? La classifica è dominata...

5 foto

Aston Martin in crisi: taglio personale del 20% e stop elettrico

Auto

 La casa di Gaydon ha avviato una riorganizzazione che prevede l’uscita di circa 600...

Stellantis, perdita di 22,3 miliardi nel 2025: male in Europa e Usa

Motori

Presentati i dati di bilancio 2025. "Nel 2026 il nostro focus sarà continuare a colmare i gap di...

I più letti