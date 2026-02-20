Zeekr debutta in Italia, quattro auto elettriche già ordinabili

Il marchio elettrico premium della cinese Geely arriva sul mercato italiano combinando alta tecnologia e prezzi accessibili. La rete di distribuzione è affidata a Jameel Motors, che a primavera aprirà concessionari ed Experience Centers. Design europeo, chip Snapdragon e ricarica ultra-rapida sono gli elementi su cui punta il marchio per conquistare i clienti e sfidare Tesla

Non serve una lunga storia per fare molta strada. È con questa convinzione che Zeekr, giovane marchio elettrico premium del colosso cinese Geely Auto Group, ha annunciato l’ingresso nel mercato automobilistico italiano, siglando un accordo con il distributore Jameel Motors Italia.

Quattro i modelli disponibili per gli ordini dal 19 febbraio: il SUV di medie dimensioni Zeekr 7X, la shooting brake Zeekr 001, il SUV compatto Zeekr X e la nuovissima Zeekr 7GT.

Esclusivo sì, ma più accessibile

L’obiettivo è rendere l’esclusivo più accessibile che mai, combinando alta tecnologia e attenzione ai dettagli a un design tutto europeo. Le auto del marchio, infatti, sono disegnate in un centro di ricerca e sviluppo a Göteborg, in Svezia, e assemblate sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely: un pianale molto flessibile che consente di creare decine di macchine diverse, risparmiando tempo e costi di produzione.

Il marchio Geely

Il lancio di Zeekr avviene al culmine di un percorso molto rapido di Geely in Europa. Entrato nel Vecchio Continente nel 2010 con l’acquisto di Volvo Cars, nel 2017 ha acquisito Lotus, detiene il 50% di Smart ed è primo azionista di Mercedes. In neanche cinque anni di attività, sono già oltre 650.000 le auto Zeekr in circolazione, ma il gruppo punta a espandersi nei prossimi mesi in Grecia, Spagna, Francia, Portogallo e Italia.

"Un mercato chiave", afferma Lothar Schupet nell’evento di presentazione nel cuore di Milano dedicato a un gruppo ristretto di testate, fra cui Sky Tg24. "L’ingresso di Zeekr non poteva avvenire in un momento migliore". Nonostante la penetrazione dell’elettrico nel nostro Paese sia ancora lenta – solo il 6% sul totale delle vendite nell’ultimo anno – la domanda di veicoli premium cresce velocemente, toccando il 12% grazie soprattutto agli early adopters. È in questo segmento che il marchio punta a fare la differenza e a sfidare il leader del settore, l’americana Tesla. "Con un design europeo, più tecnologia e la stessa accessibilità, si può far meglio", sottolinea Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia. L’azienda, con ottant’anni di eccellenza nella mobilità alle spalle, curerà la distribuzione e l’assistenza post-vendita, con due flagship store a Roma e Milano, e una rete di showroom a supporto dei clienti. Entro aprile apriranno 6-7 concessionari, ma presto nasceranno anche una ventina di Experience Centers, dove sarà possibile testare le macchine su strada.