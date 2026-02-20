Zeekr debutta in Italia, quattro auto elettriche già ordinabili

Il marchio elettrico premium della cinese Geely arriva sul mercato italiano combinando alta tecnologia e prezzi accessibili. La rete di distribuzione è affidata a Jameel Motors, che a primavera aprirà concessionari ed Experience Centers. Design europeo, chip Snapdragon e ricarica ultra-rapida sono gli elementi su cui punta il marchio per conquistare i clienti e sfidare Tesla
Non serve una lunga storia per fare molta strada. È con questa convinzione che Zeekr, giovane marchio elettrico premium del colosso cinese Geely Auto Group, ha annunciato l’ingresso nel mercato automobilistico italiano, siglando un accordo con il distributore Jameel Motors Italia.
Quattro i modelli disponibili per gli ordini dal 19 febbraio: il SUV di medie dimensioni Zeekr 7X, la shooting brake Zeekr 001, il SUV compatto Zeekr X e la nuovissima Zeekr 7GT.
Esclusivo sì, ma più accessibile
L’obiettivo è rendere l’esclusivo più accessibile che mai, combinando alta tecnologia e attenzione ai dettagli a un design tutto europeo. Le auto del marchio, infatti, sono disegnate in un centro di ricerca e sviluppo a Göteborg, in Svezia, e assemblate sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely: un pianale molto flessibile che consente di creare decine di macchine diverse, risparmiando tempo e costi di produzione.
Il marchio Geely
Il lancio di Zeekr avviene al culmine di un percorso molto rapido di Geely in Europa. Entrato nel Vecchio Continente nel 2010 con l’acquisto di Volvo Cars, nel 2017 ha acquisito Lotus, detiene il 50% di Smart ed è primo azionista di Mercedes. In neanche cinque anni di attività, sono già oltre 650.000 le auto Zeekr in circolazione, ma il gruppo punta a espandersi nei prossimi mesi in Grecia, Spagna, Francia, Portogallo e Italia.
"Un mercato chiave", afferma Lothar Schupet nell’evento di presentazione nel cuore di Milano dedicato a un gruppo ristretto di testate, fra cui Sky Tg24. "L’ingresso di Zeekr non poteva avvenire in un momento migliore". Nonostante la penetrazione dell’elettrico nel nostro Paese sia ancora lenta – solo il 6% sul totale delle vendite nell’ultimo anno – la domanda di veicoli premium cresce velocemente, toccando il 12% grazie soprattutto agli early adopters. È in questo segmento che il marchio punta a fare la differenza e a sfidare il leader del settore, l’americana Tesla. "Con un design europeo, più tecnologia e la stessa accessibilità, si può far meglio", sottolinea Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia. L’azienda, con ottant’anni di eccellenza nella mobilità alle spalle, curerà la distribuzione e l’assistenza post-vendita, con due flagship store a Roma e Milano, e una rete di showroom a supporto dei clienti. Entro aprile apriranno 6-7 concessionari, ma presto nasceranno anche una ventina di Experience Centers, dove sarà possibile testare le macchine su strada.
Chip Snapdragon e batterie da ricarica ultra-rapida: l’alta tecnologia a prezzi accessibili
"Oggi tutti vendono auto elettriche, non basta più essere nella media, bisogna puntare al meglio", continua Santucci, che da ex manager di Ford, Toyota e Jaguar, conosce bene le logiche del settore. E per distinguersi dai concorrenti, Zeekr sa che tasti toccare. Negli Stati Uniti è già attivo il servizio di Robotaxi urbano, in Cina i parcheggi con guida autonoma sono realtà, così come il dialogo con l’intelligenza artificiale integrata Zeekr GPT.
Il cervello tech è l’hardware Snapdragon – i celebri chip nati per gli smartphone – che anima grafiche 3D spettacolari sugli schermi centrali. L’esperienza di guida sale così di livello, diventa più fluida e piacevole l’interazione con le app sul tablet. La tecnologia, insomma, non è mai fine a sé stessa, ma pensata per offrire un beneficio al cliente. Come nel caso delle batterie a ricarica rapida, anzi rapidissima.
"Dieci minuti sono sufficienti per coprire 340 chilometri, in questo modo non esisterà più l’ansia da colonnina", scherza Santucci. Ciascuna delle quattro vetture disponibili in Italia ha una sua identità, tutte dispongono di un tetto panoramico da 1,2 a 1,4 metri quadri, che scherma i raggi ultravioletti e illumina lussuosi interni in pelle. Lo scatto da zero a cento km/h avviene in 3,8 secondi. Dai 37.000€ del modello di base, la Zeekr X, si arriva sino ai quasi 60.000€ della 001.
Quando saranno disponibili in Italia le nuove auto Zeekr?
Dal lancio ufficiale alla vendita ai clienti italiani, dovrebbero passare circa due mesi. Gli ordini sono aperti dal 19 febbraio, mentre l’apertura dei punti vendita e le prime consegne sono previste in Primavera, prima della Milano Design Week del 22-26 aprile.