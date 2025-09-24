Geely EX5, il colosso cinese sbarca in Italia

Il test drive in anteprima del SUV elettrico dell'azienda che controlla anche Volvo e Lotus, prezzo da 37.900 euro. Arriverà anche una plug-in, la Starray
C’è un nuovo player cinese pronto ad affacciarsi sul mercato italiano. Si tratta di Geely, che poi tanto nuovo non è se si considera che i brand che controlla, come Volvo e Lotus per citare i più importanti, sono già volti notissimi del panorama automotive. Ora però il colosso asiatico è pronto a giocare da protagonista arrivando in Europa e nel nostro paese grazie al supporto distributivo di Jameel Motors e all’esperienza di Marco Santucci, manager di grande esperienza con una carriera tra Ford, Toyota e Jaguar Land Rover.
Un suv elettrico
E in questo senso il primo passo è EX5, SUV elettrico che nasce sulla piattaforma GEA, Global Intelligent New Energy Architechure. Le dimensioni parlano di 4,61 di lunghezza e 2,75 di passo con il design caratterizzato da linee morbide e un alto tasso di tecnologia. Le superfici esterne sono levigate e arrotondate, con sottili gruppi ottici che rendono espressivo un frontale su cui spicca anche il logo del brand, costituito da sei piccoli elementi Al posteriore invece c’è una firma luminosa che abbraccia la vettura in tutta la sua larghezza. Il bagagliaio offre una capacità di 461 litri che diventano 1.877 litri se si abbattono le sedute posteriori.
All'interno
A bordo ritroviamo un volante di forma ottagonale e leggermente schiacciata che lo fa assomigliare per certi versi ad un joystick per il gaming. Doppio display di dimensioni generose come su molte cinesi, con il cruscotto da 10,2’’ a cui si aggiunge l’Head-up Display e il touch centrale da 15,4’’. L’abitacolo è spazioso con spazio a sufficienza per cinque persone. Confort e sicurezza dominano l’esperienza al volante, con una buona insonorizzazione e la scelta di materiali comodi per le sedute e piacevoli al tatto per quel che riguarda i rivestimenti.
Il motore
Sotto pelle una powertrain con un solo livello di potenza, da 160 kW, 218 CV e 320 Nm di coppia. Due opzioni batteria, da 49 e 60,2 kWh per un’autonomia di 440 o 530 km. Ricarica da 11 kW in corrente alternata oppure da 100 kW in DC per passare dal 20 all’80% in 20 minuti. In pratica in 10 minuti si potranno recuperare 135 km a patto di essere collegati ad una infrastruttura rapida. Questa è la prima Geely ad utilizzare accumulatori LFP, litio-ferro-fosfatto, Aegis Short Blade con alta densità e un degrado contenuto delle celle per assicurare un elevato numero di cicli di ricarica. Buono anche il set-up sospensivo, con una taratura morbida che comunque consente di attutire le apserità del manto stradale e offre stabilità in curva limitando il rollio.
Il prezzo
La EX5 avrà un prezzo di 37.900 euro con due allestimenti disponibili Pro e Launch Edition. Dopo il suo debutto, Geely lancerà anche Starray EM-i, la PHEV con sistema Super Hybrid per offrire un’alternativa sin da subito ai potenziali clienti. Anche in questo caso soli due allestimenti, con nomi analoghi a quelli della EX5, con il listino che per la plug-in attacca invece a 33.900 euro. Rotti gli indugi, il colosso cinese entra così in Europa e in Italia con l’ambizione di crescere e affermarsi rapidamente forte di un’esperienza accumulata nel corso degli anni con i suoi brand controllati. Sarà come sempre il mercato a decretare la bontà di questo progetto.
