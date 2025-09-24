Geely EX5, il colosso cinese sbarca in Italia

C’è un nuovo player cinese pronto ad affacciarsi sul mercato italiano. Si tratta di Geely, che poi tanto nuovo non è se si considera che i brand che controlla, come Volvo e Lotus per citare i più importanti, sono già volti notissimi del panorama automotive. Ora però il colosso asiatico è pronto a giocare da protagonista arrivando in Europa e nel nostro paese grazie al supporto distributivo di Jameel Motors e all’esperienza di Marco Santucci, manager di grande esperienza con una carriera tra Ford, Toyota e Jaguar Land Rover.

Un suv elettrico

E in questo senso il primo passo è EX5, SUV elettrico che nasce sulla piattaforma GEA, Global Intelligent New Energy Architechure. Le dimensioni parlano di 4,61 di lunghezza e 2,75 di passo con il design caratterizzato da linee morbide e un alto tasso di tecnologia. Le superfici esterne sono levigate e arrotondate, con sottili gruppi ottici che rendono espressivo un frontale su cui spicca anche il logo del brand, costituito da sei piccoli elementi Al posteriore invece c’è una firma luminosa che abbraccia la vettura in tutta la sua larghezza. Il bagagliaio offre una capacità di 461 litri che diventano 1.877 litri se si abbattono le sedute posteriori.