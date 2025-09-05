Auto, i modelli in uscita a settembre 2025: da Symbioz a Micra

Auto, i modelli in uscita a settembre 2025: da Renault Symbioz a Nissan Micra
Settembre porterà con sé diversi debutti di nuovi modelli ma anche di aggiornamenti di vetture già presenti sul mercato, con l’IAA Mobility di Monaco, il salone che ha preso il posto ormai da qualche anno del Motor Show di Francoforte, che sarà teatro di diverse anteprime mondiali. In attesa di scoprirle da vicino, partiamo però da alcune certezze
A cura di Gianluca Sepe e Stefano Santini
- Settembre sarà un mese molto importante per Renault, che si appresta a lanciare sul mercato la Symbioz full hybrid, con il nuovo 1.8 da 160 CV elettrificato che va a sostituire il 1.6 da 145 CV che ha fatto a lungo parte della gamma della Losanga, in particolare su Captur. Questo modello è già ordinabile ed è disponibile in quattro allestimenti, con prezzo a partire da 32.450 euro.
- Arriverà sul mercato anche la Mitsubishi Grandis, nuovo SUV per l’Europa del marchio dei Tre Diamanti che di fatto rappresenta la gemella della Sport Utility del brand francese, con la quale condivide le caratteristiche tecniche in virtù dell’Alleanza. Riprende il nome della monovolume del brand presente a listino dal 2003 al 2011 e avrà powertrain ibridi, sia Full che Mild Hybrid: il 1.8 HEV da 154 CV e il 1.3 MHEV da 138 CV.
- Settembre sarà anche il mese di Polestar 5: dopo diverse anticipazioni su quella che si candida ad essere una rivale per la Porsche Taycan, ecco che all’IAA Mobility di Monaco debutterà la super sportiva del marchio premium svedese.
- In arrivo poi in questo mese anche la Kia EV4, la Jaecoo 5 (nella foto) e la nuova Citroen C5 Aircross, così come si attendono anche il restyling di Seat Ibiza e di Honda Civic
- Il debutto su strada più importante però potrebbe essere quello di Nissan Micra: la piccola giapponese torna sul mercato per la prima volta in versione totalmente elettrica, sfruttando architettura e tecnologie della nuova Renault 5. Due livelli di potenza per la powertrain, da 122 o 150 CV con batteria da 40 kWh per un’autonomia dichiarata di 310 km e ricarica corrente alternata fino a 11 kW e in continua fino a 80 kW oppure con accumulatore da 52 kWh. In questo caso la ricarica in DC arrivano fino a 100 kW per 408 km con un pieno di energia.