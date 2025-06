Skoda Elroq, il test drive del crossover elettrico della casa boema

Prima cosa, non pensate all’autonomia e alla ricarica. Con Elroq a noi non sono sembrate un problema. Perché la promessa di avere fino a ben oltre 500 km di percorrenza disponibile non è molto lontana dalla realtà. In due settimane di utilizzo quotidiano tra città e qualche spostamento più lungo anche in super o autostrada, partendo da un pieno di batteria, abbiamo consumato circa 200 km di autonomia. Percorrendone di fatto, circa 80 in più. Come? Sfruttando il “B (brake) mode” specialmente nel traffico e stando attenti a non calcare troppo il piede quando non è stato necessario. Insomma, saremmo potuti andare avanti a questo ritmo forse per altri 15 giorni senza dover ricaricare l’auto. Per gli scettici e gli ansiosi da colonnina, mica male.

Un crossover diverso, di una sorprendente eleganza e con tanto spazio per accoglierti. Sarà forse anche per questo che Skoda Elroq è stato il modello elettrico più venduto in Europa nel mese di aprile 2025, secondo i dati forniti da Jato Dynamics . Con quasi 8mila immatricolazioni il nuovo full electric della casa boema, infatti, ha superato le sorelle Volkswagen ID.3 ID.7 e ID.4 e quasi doppiato Tesla Model Y ( LA CLASSIFICA ).

Lo Skoda Elroq 85 ha di serie tutto quanto serve in materia di sicurezza attiva, comfort e connettività. Rispetto alle versioni 50 e 60 ha tanto altro in più. Tra le cose che ci sono sembrate più utili il clima a tre zone (conducente, passeggero anteriore, passeggeri posteriori), il portellone posteriore elettrico, le reti portacavi sotto la cappelliera come anche il sistema di reti nel bagagliaio, il comfort dei sedili, i sistemi per aiutare il parcheggio e le tendine parasole per i finestrini posteriori.

Tanto spazio

Esteticamente Skoda Elroq ha un bel look, in questo caso impreziosito anche dal colore blu che le dona un’eleganza particolare. Le dimensioni esterne (lunga 449 cm, passo 277 cm) sembrano espandersi all’interno. L’abitacolo è luminoso, ampio, spazioso, anche se il tunnel centrale non ci ha conquistato perché non troppo semplice da raggiungere se poggiamo un oggetto. Dietro invece è davvero un salotto: nonostante i seggiolini per bambini montati si sta bene anche in tre persone, figuratevi senza. Il pavimento molto piatto è comodissimo perché consente il movimento libero dei piedi e chi è seduto in mezzo ha comfort assicurato tanto quanto gli altri passeggeri.

In plancia lo schermo è un concentrato di servizi, molto chiaro anche se così ricco da doverci studiare un po’ su. Qualche tasto ficiso in più non ci sarebbe dispiaciuto, ma quelli a sfioramento comunque funzionano piuttosto bene. C’è tanto spazio anche nel bagagliaio con tutti gli accessori tipici Skoda, che è sempre utile ricordare (dal raschietto antighiaccio all’ombrello nello sportello). Sfizioso il sistema di luci, sia dei fari a led ma anche dell’illuminazione di accoglienza quando apriamo l’auto.