Renault 4 E-Tech Electric: ecco l'elettrica versatile. Il test drive

L’abitacolo è tecnologico e razionale. Tanti vani porta oggetti e tasche, anche per i passeggeri della seconda fila. La plancia è dominata da OpenR Link, che include un quadro strumenti da 7 a 10,1” e uno schermo centrale da 10” che integra i servizi Google. I rivestimenti richiamano il look blue jeans del passato, sia nei rivestimenti delle portiere che per le sedute, con una superficie black screen che riporta il lettering con il nome del modello.