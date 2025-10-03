Mercedes CLA elettrica, la sfida di autonomia sul GRA di Roma

Dopo i record sulla pista di Nardò con il concept AMG GT XX, Mercedes ha voluto "conquistare" un altro anello molto famoso, quello del Grande Raccordo Anulare a Roma. Non in termini di prestazioni e di velocità, ma puntando ad autonomia ed efficienza, a bordo della nuova CLA elettrica. L'abbiamo seguita, vediamo come è andata

Partiamo dalla fine: 10 giri del Grande Raccordo Anulare di Roma, per un totale di oltre 700 km ad una velocità media di 85 km/h, con un solo pieno di energia e 30 km di autonomia residua. E' il risultato raggiunto dalla nuova Mercedes CLA elettrica, ultima nata della casa della Stella, sul "circuito urbano" del GRA. Una sfida che arriva poco dopo (era fine agosto) che la casa della Stella aveva conquistato una serie di record a bordo del concept AMG GT XX sulla pista di Nardò, altro leggendario anello dove Mercedes aveva puntato su tecnologia e alte prestazioni.

A bordo di Mercedes CLA 250+ Siamo partiti di sera, alle 22:30, a seguito delle due Mercedes CLA 250+ elettriche, rifornite con il pieno di energia per la long-run validata dal team istruttori di ACI Guida Sicura. L'intento era quello di percorrere quanti più giri del Raccordo possibile (ogni giro misura circa 68 km) mantenendo una velocità media di 85 km/h, vale a dire quella che solitamente si tiene su questo percorso, utilizzando una sola ricarica. Naturalmente si è trattato di un test in condizioni particolari, con una viabilità diversa da quella quotidiana e una strada molto più sgombra. In termini di autonomia si è perso qualcosa perché sono mancate le frenate frequenti del traffico di tutti i giorni, che consentono di rigenerare parte della batteria; ma allo stesso tempo si è recuperato grazie alla velocità costante mantenuta e all'assenza di stop e ripartenze, accelerazioni e decelerazioni. Approfondimento Mercedes Amg-Gt: un successo nel mondo e in Italia

La mobilità elettrica nella vita quotidiana Perché questa sfida? Per mettersi a confronto con la guida 100% elettrica nella vita di tutti i giorni, dove i record sono da ricercare nell’efficienza, l’autonomia, la velocità di ricarica e il comfort. Come detto la nuova CLA ha percorso oltre 700 km, coprendo 10 giri del Grande Raccordo Anulare di Roma, ad una velocità media di 85 km/h, lasciando nella batteria un’autonomia residua di 30 km. La nuova Mercedes CLA elettrica dichiara un’autonomia WLTP di 792 chilometri e un’architettura elettrica a 800 volt che rende i tempi di ricarica molto vicini a quelli di un tradizionale rifornimento di carburante.