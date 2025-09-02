Smart, dai primi modelli a oggi: la storia della city car. FOTO

Il primo modello di serie della city car per eccellenza viene presentato al salone di Francoforte nel 1997. Dopodiché la Smart rivoluzionerà la mobilità urbana, conquistando il mercato. Poi il passaggio all'elettrico e l'annuncio dell'addio al motore termico nel 2020, quindi l'uscita di produzione nel 2024. Ora è arrivato l'annuncio della nuova Smart #2.
A cura di Stefano Santini
- La Smart nasce da un'idea di Swatch e Mercedes-Benz (acronimo di Swatch Mercedes ART) nel 1996, per creare una citycar ecologica e personale. Nel 1998, il modello fu lanciato sul mercato come City Coupé, inizialmente sotto l'acronimo MCC (Micro Compact Car). Il debutto a Francoforte nel 1997 (nella foto): lunga 2,50 metri, motore posteriore, cambio automatico robotizzato. Gabbia in acciaio e pannelli smontabili
- Nel 2002 arriva questa versione sbarazzina, senza tetto né portiere. Edizione limitata, solo 2mila esemplari
- Nel 2004 Smart si allunga, e propone la versione familiare la FourFour. Quattro posti e cinque porte, ampliando la gamma.
- Più matura, più sicura, più stabile. La smart cresce ma resta inconfondibile. Intanto si inizia a parlare seriamente di elettrico. La Fortwo divenne più lunga (2,70 metri) e più confortevole, con un design aggiornato e una maggiore insonorizzazione
- 100 esemplari di smart ED, niente motore termico, niente emissioni. Dal 2013 a listino con un motore elettrico da 75 cv e un'autonomia in città di 175 km
- La Fortwo giunge alla terza generazione. L'auto è progettata in collaborazione con Renault, condividendo componenti con la Twingo.
- Di Smart c'è anche la versione sportiva, la Brabus, con motore 1.0 da 98 cavalli
- Dopo aver raggiunto nel 2016 i due milioni di esemplari venduti nel 2019 viene siglata la joint venture tra Mercedes-Benz e l'azienda cinese Geely. La produzione si sposta in Asia, il design resta tedesco. Obiettivo: una nuova smart, 100% elettrica, globale e ambiziosa.
- Dal 2020 non vengono più prodotte le Smart a motore termico, c'è solo la versione elettrica, denominata EQ (nella foto anche in versione cabrio)
- Smart non è più solo Smart, non è più solo una citycar: è un crossover compatto, tecnologico, full electric. Seguiranno poi nel 2023 la versione sportica Smart #3 e nel 2024 il Suv elettrico Smart #5, con fino a 590 km di autonomia
- Nel marzo 2024 si ferma la produzione della Smart, che ha avuto l'Italia come primo mercato europeo (e quindi mondiale) per vendite. Roma è stata la città più importante a livello globale per le vendite di Smart, in particolare per il modello Fortwo
- Arriva la conferma del ritorno della Smart Fortwo, solo elettrica, a due posti e prodotta in Cina. Arriverà in Europa a fine 2026