Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Smart, dai primi modelli a oggi: la storia della city car. FOTO

Auto fotogallery
12 foto

Il primo modello di serie della city car per eccellenza viene presentato al salone di Francoforte nel 1997. Dopodiché la Smart rivoluzionerà la mobilità urbana, conquistando il mercato. Poi il passaggio all'elettrico e l'annuncio dell'addio al motore termico nel 2020, quindi l'uscita di produzione nel 2024. Ora è arrivato l'annuncio della nuova Smart #2.

A cura di Stefano Santini

ULTIME FOTOGALLERY

Smart, dai primi modelli a oggi: la storia della city car. FOTO

Auto

Il primo modello di serie della city car per eccellenza viene presentato al salone di Francoforte...

12 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco di interferenza che ha...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Il Medioriente con il piano Usa per Gaza che prevede il controllo americano per 10 anni, resort...

16 foto

Frutta e verdura di stagione, la spesa di settembre

Salute e Benessere

Con l’addio dell’estate e il cambio di stagione, anche il carrello della spesa subisce...

11 foto
frutta e verdura settembre

Libri per bambini e ragazzi, 5 romanzi young adult

Lifestyle

Cinque romanzi per ragazzi dai 12 ai 18 anni. Cinque modi per raccontare una distanza, un luogo...

5 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Smart, dai primi modelli a oggi: la storia della city car. FOTO

    Auto

    Il primo modello di serie della city car per eccellenza viene presentato al salone di Francoforte...

    12 foto

    Smart elettrica, ecco la nuova #2: in vendita in Europa dal 2026

    Auto

    La Fortwo tornerà alla fine del prossimo anno. Sarà solo elettrica, disegnata dalla Mercedes e...

    In autostrada arriva Navigard: ecco cos'è e come funziona

    Motori

    A partire dal 2026 le autostrade italiane saranno integrate con una nuova ed avveniristica...