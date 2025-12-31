Anniversari e ricorrenze nel 2026, ecco le date più importanti da ricordare. FOTO
Dalle ricorrenze di eventi storici agli anniversari di personaggi iconici di vari settori: il nuovo anno è ricco di date da segnare sul calendario. Dai 10 anni dalla morte di David Bowie, Prince e George Michael, ai 100 anni dalla nascita di Dario Fo e Marilyn Monroe. Passando per i 40 anni dal disastro di Chernobyl o dall’inizio del Maxiprocesso di Palermo, fino agli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e ai 250 dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti
- Il 2026 è ricco di date da segnare sul calendario: dalle ricorrenze di eventi storici agli anniversari di personaggi iconici di vari settori. Solo per citare qualche esempio, ricorrono i 10 anni dalla morte di David Bowie, Prince e George Michael; i 100 anni dalla nascita di Dario Fo e Marilyn Monroe; i 40 anni dal disastro di Chernobyl e dall’inizio del Maxiprocesso di Palermo; gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana; i 250 anni dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti; i 25 anni dagli attentati dell’11 settembre.
- Il 10 gennaio 2026 ricorrono i 10 anni dalla morte di David Bowie, icona mondiale del glam rock. L’artista, che ha influenzato generazioni di musicisti, è nato a Londra l’8 gennaio 1947 e si è spento a New York nel 2016.
- Sono passati 50 anni, invece, dalla morte di Agatha Christie: l’anniversario è il 12 gennaio 2026. La scrittrice inglese, nata il 15 settembre 1890, si è spenta nel 1976. Ha venduto oltre due miliardi di libri e i suoi gialli raccontano le vicende di personaggi come Hercule Poirot e Miss Marple. Il suo bestseller è Dieci piccoli indiani, che rimane tra i libri più venduti di tutti i tempi.
- Il 15 gennaio 2026 ricorrono i 25 anni dalla fondazione di Wikipedia: l’enciclopedia online, libera e collaborativa, è stata lanciata il 15 gennaio 2001, inizialmente solo in inglese. La versione in lingua italiana è attiva dall'11 maggio 2001.
- Doppio anniversario musicale il 27 gennaio 2026: ricorrono sia i 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi sia i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart.
- Nel 2026 ricorrono anche diversi anniversari legati a Mercedes-Benz. Il 29 gennaio 1886, 140 anni fa, Karl Benz ha depositato il brevetto per la sua Benz Patent-Motorwagen: un veicolo a tre ruote con motore a scoppio a benzina a combustione interna che, secondo molti, è la prima automobile moderna della storia. Nel 2026 ricorrono anche i 100 anni di Mercedes-Benz: Benz & Cie. e Daimler-Motoren-Gesellschaft, infatti, si fusero nel 1926.
- Nel 2026 ricorrono anche i 40 anni dall’inizio del Maxiprocesso di Palermo. Il processo, celebrato nell'aula bunker dell'Ucciardone per crimini di mafia legati a cosa nostra, è iniziato in primo grado il 10 febbraio 1986 e si è chiuso con la sentenza finale della Cassazione il 30 gennaio 1992. In primo grado gli imputati erano 475, poi scesi a 460 nel corso del processo.
- Il 5 marzo 2026, poi, ricorrono i 150 anni dalla nascita del Corriere della Sera: lo storico quotidiano milanese è stato fondato nel 1876 da Eugenio Torelli Viollier.
- Il 24 marzo 2026 ricorrono i 100 anni dalla nascita di Dario Fo. Artista poliedrico, “giullare” della cultura italiana, nel 1997 ha vinto il premio Nobel per la Letteratura. È morto a Milano 10 anni fa, a 90 anni, il 13 ottobre 2016.
- Il 21 aprile 2016 si spegneva Prince, cantautore, polistrumentista e produttore discografico: nel 2026, quindi, ricorrono i 10 anni dalla sua morte. Nato a Minneapolis il 7 giugno 1958, è stato inserito da Rolling Stone nella lista dei 100 migliori artisti. Tra le sue canzoni più famose, Purple Rain, When Doves Cry, 1999.
- Quarant’anni fa, il 26 aprile 1986, si è verificato quello che è considerato il più grave incidente della storia dell'energia nucleare: il disastro di Chernobyl. Nella centrale nucleare, situata nell’attuale Ucraina, c’è stata l’esplosione del reattore 4. Il numero di morti è da sempre al centro di polemiche e non esiste un bilancio definitivo: oltre alle vittime accertate, infatti, migliaia e migliaia di persone sono morte negli anni seguenti a causa degli effetti delle radiazioni.
- Nel 2026 il Wwf compie 65 anni: l’organizzazione internazionale non governativa di protezione ambientale, con sede in Svizzera, è stata fondata il 29 aprile 1961. Il Wwf Italia, invece, è nato il 5 luglio 1966.
- Il 26 maggio 2026 ricorrono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Trombettista e compositore jazz, nato in Illinois nel 1926 e morto a Santa Monica il 28 settembre 1991, è considerato tra i musicisti più originali, innovativi e influenti del XX secolo.
- Sempre nel 2026, ma l’1 giugno, ricorrono i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. Attrice e sex symbol, è nata a Los Angeles nel 1926 ed è morta nella stessa città il 4 agosto 1962. È considerata tra le icone più celebri della storia del cinema.
- Il 2 giugno 2026, poi, si celebrano gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Era il 2 giugno 1946, infatti, quando gli italiani scelsero - attraverso un referendum istituzionale - la forma repubblicana dello Stato al posto della monarchia.
- Sono passati 100 anni, invece, dalla morte di Antoni Gaudí: l’architetto spagnolo, massimo esponente del modernismo catalano, è nato a Reus il 25 giugno 1852 e si è spento a Barcellona il 10 giugno 1926. Le sue opere più famose, alcune delle quali inserite dall’Unesco nella lista dei patrimoni dell’umanità, vanno dalla Sagrada Familia a Casa Batllò, dal Parc Guell a Casa Milà.
- Il 19 giugno 2026, poi, ricorrono i 100 anni dalla nascita di Giangiacomo Feltrinelli, fondatore della casa editrice. Nato a Milano nel 1926, è morto a Segrate il 14 marzo 1972.
- Il 4 luglio 2026 gli Usa festeggiano i 250 anni dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d'America, firmata nel 1776. Sempre il 4 luglio, poi, ricorrono i 200 anni dalla morte di Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti. Considerato uno dei padri fondatori della nazione, è nato il 13 aprile 1743 e si è spento il 4 luglio 1826.
- Nel 2026, l’1 agosto, ricorrono anche i 90 anni dalla nascita di Yves Saint-Laurent. Lo stilista francese di origine algerina, tra i più celebri e influenti creatori di moda del XX secolo, è nato nel 1936 a Orano e si è spento a Parigi l’1 giugno 2008.
- L’11 agosto 2026, invece, ricorrono i 70 anni dalla morte di Jackson Pollock. Il pittore statunitense è nato in Wyoming il 28 gennaio 1912 ed è scomparso a Long Island nel 1956. Tra i massimi esponenti dell'espressionismo astratto, è considerato uno dei maggiori e più influenti artisti del XX secolo.
- Il 15 agosto 1936, 90 anni fa, a Roma moriva Grazia Deledda. La scrittrice italiana è nata a Nuoro il 27 settembre 1871. Nel 2026 ricorrono anche i 100 anni da quando le fu conferito il Premio Nobel per la Letteratura del 1926. È ancora l’unica donna italiana ad averlo ricevuto, mentre nel 1986 Rita Levi-Montalcini ricevette quello per la Medicina.
- Il 19 agosto 2026 ricorrono, poi, i 90 anni dalla morte di Federico García Lorca. Il celebre poeta spagnolo è nato a Fuente Vaqueros il 5 giugno 1898 ed è stato assassinato dai franchisti a Víznar nel 1936.
- Il 5 settembre 1946, a Zanzibar, nasceva Freddie Mercury: nel 2026, quindi, ricorrono gli 80 anni dalla nascita dell’artista britannico. Fondatore dei Queen, è considerato tra i migliori frontman di sempre e tra i musicisti più influenti nella storia del rock. È morto a Londra il 24 novembre 1991.
- Sono passati 25 anni, poi, dagli attentati che l’11 settembre 2001 hanno colpito gli Stati Uniti e scosso tutto il mondo. Quel giorno, alcuni terroristi di Al-Qaeda hanno dirottato quattro aerei di linea: due si sono schiantati contro le Torri Gemelle del World Trade Center a New York, uno contro il Pentagono a Washington D.C., l’ultimo è caduto in un campo in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Le vittime sono state circa 3mila.
- Il 15 settembre 2026 ricorrono i 20 anni dalla morte di Oriana Fallaci. Giornalista, prima donna italiana inviata di guerra, scrittrice, è nata a Firenze il 29 giugno 1929 e si è spenta nella stessa città nel 2006.
- Nel 2026, il 3 ottobre, ricorrono anche gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Il religioso, una delle figure più venerate della cristianità, è nato tra il 1181 e il 1182 ed è morto nel 1226. Fondatore dell'Ordine dei Francescani, è stato proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1228.
- Dieci anni fa, il 7 novembre 2016, moriva un altro celebre, apprezzato e influente artista: Leonard Cohen. Il cantautore e poeta canadese è nato a Montréal il 21 settembre 1934 e si è spento a Los Angeles. Tra i suoi brani cult, il più famoso è Hallelujah.
- Nel 2026 negli Usa si celebrano i 100 anni della Route 66. L’iconica “madre di tutte le strade” è stata inaugurata l’11 novembre 1926. Eventi e feste sono in programma per tutto l’anno lungo il percorso che va da Chicago a Los Angeles.
- Nel 2026, poi, si celebrano i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Lo scrittore e giornalista italiano è nato a Firenze il 24 novembre 1826 ed è morto nella stessa città il 26 ottobre 1890. Ha scritto uno dei grandi classici della letteratura mondiale, tradotto in oltre 200 lingue: Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino.
- Il 5 dicembre 2026, poi, si ricordano i 100 anni dalla morte di Claude Monet. Il celebre pittore, considerato uno dei fondatori dell'impressionismo francese, è nato a Parigi il 14 novembre 1840 e si è spento a Giverny nel 1926.
- Nel 2026 si celebra anche Luigi Pirandello: il 10 dicembre, infatti, ricorrono i 90 anni dalla sua morte, avvenuta a Roma nel 1936. Ma ricorrono anche i 100 anni di Uno, Nessuno e Centomila, uno dei suoi capolavori, pubblicato intero nel 1926. Pirandello, nato a Girgenti il 28 giugno 1867, ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura del 1934 ed è considerato tra i più importanti drammaturghi del XX secolo.
- Il 22 dicembre 2026, poi, ricorrono i 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti. Poeta e scrittore, tra gli intellettuali più discussi del Novecento, è nato nel 1876 ad Alessandria d'Egitto ed è morto a Bellagio il 2 dicembre 1944. Leader del movimento futurista, è autore del Manifesto del Futurismo pubblicato nel 1909.
- Il 25 dicembre 2026 ricorrono i 10 anni dalla morte di George Michael. Il cantante britannico è nato a Londra il 25 giugno 1963 e si è spento in un villaggio sul Tamigi, nel South Oxfordshire, il giorno di Natale del 2016. Dopo il successo con gli Wham!, ha intrapreso una carriera solista altrettanto brillante che l’ha portato a vendere centinaia di milioni di dischi in tutto il mondo e a essere considerato tra gli artisti britannici più famosi della musica.