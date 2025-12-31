Dalle ricorrenze di eventi storici agli anniversari di personaggi iconici di vari settori: il nuovo anno è ricco di date da segnare sul calendario. Dai 10 anni dalla morte di David Bowie, Prince e George Michael, ai 100 anni dalla nascita di Dario Fo e Marilyn Monroe. Passando per i 40 anni dal disastro di Chernobyl o dall’inizio del Maxiprocesso di Palermo, fino agli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e ai 250 dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti