La Top 10 degli artisti rock più ascoltati del XXI secolo in UK

Dai Queen a David Bowie, Top 10 degli artisti rock più ascoltati del XXI secolo in UK
Per celebrare il National Album Day 2025, in programma il 18 ottobre, la PPL (Phonographic Performance Limited) ha realizzato una speciale classifica dedicata al rock britannico. L’obiettivo è individuare le band e gli artisti più ascoltati nel Regno Unito nel ventunesimo secolo. Il risultato è una Top Ten che racconta la forza e la longevità del rock targato UK. Scopriamo di seguito chi sono gli artisti e i gruppi protagonisti
A cura di Camilla Sernagiotto