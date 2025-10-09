La Top 10 degli artisti rock più ascoltati del XXI secolo in UK

11/12 ©Getty

In vetta alla classifica, al primo posto, ci sono i Queen. La band che fu di Freddie Mercury ha accumulato oltre 400 milioni di secondi di airplay radiofonico e televisivo, equivalenti a dodici anni e mezzo di ascolto continuo. Il brano più trasmesso è A Kind Of Magic. Brian May ha commentato: "Una notizia incredibile! Considerando che la maggior parte delle opere principali dei Queen sono state realizzate nel XX secolo, è incredibile essere in cima a una lista del XXI secolo. Un grande ringraziamento a tutti i nostri fan"