La Prima Estate 2025, Kings of Leon protagonisti della nuova edizione

La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la quarta edizione e svela gli artisti del primo weekend dal 20 al 22 giugno 2025. Tra i protagonisti i Kings of Leon, che tornano in Italia dopo 8 anni e per l'unico concerto nel nostro paese, St.Vincent, regina dell’indie rock americano, e gli Air, duo francese che ha coniato un inimitabile linguaggio electro-pop elegante. Arrivano anche gli scozzesi Mogwai, cult band TV on the Radio, gli Spiritualized guidati da Jason Pierce, i Calibro 35 e Nic Cester

La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione e svela in un colpo solo tutti gli artisti del primo weekend dal 20 al 22 giugno con un’esclusiva promo early bird fino al 6 febbraio. Richiama da Oltreoceano e Oltremanica le voci più interessanti e le chitarre più ambiziose e le porta nel cuore del Versilia, in un palco unico a pochi passi dal mare, in quel Parco BussolaDomani che ospitò l'addio alle scene di Mina e artisti del calibro di Frank Zappa e Miles Davis.

Kings of Leon tornano in Italia per l'unica data nel nostro paese

Headliner i Kings of Leon, in Italia per la prima volta dopo 8 anni per la loro unica data italiana del 2025. Una delle più grandi band di alternative rock degli ultimi 20 anni ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con epiche esibizioni da headliner in festival come Glastonbury, Roskilde, Coachella e numerose edizioni di Lollapalooza, solo per citarne alcuni. Una band multi-platino che ha vinto tre Grammy Awards e venduto 20 milioni di album a livello globale, stabilendo solo lo scorso anno un nuovo record di presenze nell’enorme Hyde Park di Londra. Ora, per la prima volta in assoluto, saliranno sul palco de La Prima Estate regalando al pubblico un set che attraversa tutta la loro carriera, con brani tratti da tutti e nove i loro album.

St.Vincent, Mogwai, TV on the Radio in esclusiva e Spiritualized

Ancora St. Vincent, la regina indiscussa dell'indie rock americano, che da oltre vent'anni continua a confermarsi uno dei talenti più ipnotici, seducenti e camaleontici in circolazione. Unica data italiana anche per gli Air, il duo francese che ha coniato un inimitabile linguaggio electro-pop elegante e di grande suggestione; mentre dalla Scozia atterra il post-rock dei Mogwai, reduci dagli apprezzamenti per il loro ultimo disco “The Bad Fire” fresco di stampa.

In esclusiva per La Prima Estate altri tre nomi: il rock alternativo della cult band TV on the Radio, sul palco dopo anni di silenzio; quello psichedelico ed elettronico degli Spiritualized guidati da Jason Pierce; e il post punk degli Yard Act, il quartetto inglese cinico e disincantato che ha incassato perfino gli apprezzamenti di Sir Elton John.