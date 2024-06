Prima Estate 24, l'esibizione di Fontaines D.C. e Kasabian headliner

8/37 Foto di Stefano Dalle Luche

Questa la scaletta del concerto a La Prima Estate: Romance, Jackie, Televised, Roman Holiday, Big Shot, I don't belong, Skinty, Chequeless Reckless, A Heros Death, Big, How Cold Love Is, Lucid Dream, Too Real, Nabokov, Sha Sha Sha, Favourite, Boys In The Better Land, Starbuster, I Love You