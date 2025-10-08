Non solo Coma_Cose, le coppie "scoppiate" nel mondo della musica. FOTO

10/13 ©Getty

Come non citare Al Bano e Romina Power? E infatti... Al Bano e Romina Power si incontrarono e si sposarono, intrecciando amore e musica. Il loro matrimonio durò dal 1970 al 1999 e portarono successi come Felicità e Nostalgia canaglia. Vinsero Sanremo nel 1984 con Ci sarà. La loro presenza costante in televisione li rese simbolo delle coppie nella vita e nella musica, coppie che però alla fine si sono lasciate

Romina Power contro Al Bano in Russia: "Non è il luogo né il momento di cantare Felicità"