Non solo Coma_Cose, le coppie "scoppiate" nel mondo della musica. FOTO

Non solo Coma_Cose, le più famose coppie "scoppiate" nel mondo della musica. FOTO
Il caso dei Coma_Cose ha riportato l’attenzione sulle coppie scoppiate nel mondo della musica, dopo che Francesca Mesiano - conosciuta come California - e Fausto Zanardelli - noto come Fausto Lama - hanno reso pubblica la fine della loro relazione. Scopriamo chi sono gli altri amanti-musicisti a essersi lasciati nelle sette note a livello internazionale e italiano (primi tra tutti, Al Bano e Romina Power, diventati prima proverbiali come coppia e poi provebiali come coppia scoppiata)
A cura di Camilla Sernagiotto