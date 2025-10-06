Coma Cose si sono lasciati: cancellati i concerti di ottobre

I Coma Cose, duo formato da Fausto Lama e California, hanno annunciato sui social la fine della loro relazione privata e del progetto artistico. «Eravamo ormai solo una coppia sul palco», spiegano. Dopo dieci anni di carriera e un matrimonio celebrato nel 2024, arriva lo scioglimento. Annullati i concerti del 27 ottobre al Forum di Assago e del 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma

Coma Cose, l’annuncio della separazione

I Coma Cose hanno ufficializzato la separazione, personale e professionale. Fausto Lama e Francesca Mesiano, in arte California, hanno comunicato sui social la decisione di interrompere sia la relazione sentimentale che il percorso musicale come duo. «Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati», si legge nel messaggio condiviso, corredato anche da un breve video simbolico.

Una scelta “unanime, maturata negli ultimi mesi”, spiegano i due, che hanno preferito non rendere pubblica la crisi per portare a termine gli impegni già presi. Alla base, l’impossibilità di conciliare vita privata e attività artistica: «La sinergia lavorativa ha pian piano cannibalizzato la vita personale, che si è consumata e spenta. Più si avvicinava la data per fermarci, più capivamo che eravamo solo una coppia sul palco».