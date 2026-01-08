Offerte Sky
Jujutsu Kaisen 3, dove vedere la serie anime

L'anime dello studio MAPPA - adattamento del manga di Gege Akutam - sbarca l'8 gennaio su Crunchyroll

Ha debuttato l'8 gennaio alle 18.00, su Crunchyroll, la terza stagione di Jujutsu Kaisen, adattamento del manga di Gege Akutami.

Dove eravamo rimasti

Jujutsu Kaisen 3, prodotta dallo studio MAPPA, arriva a due anni di distanza dal finale della stagione 2, nel dicembre 2023.

 

La serie riprende subito dopo Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident. Il mondo degli stregoni è in preda al caos: Satoru Gojo è intrappolato nel Prison RealmRyomen Sukuna ha consumato più di quindici dita, mentre Yuji Itadori e i suoi alleati si apprestano a fronteggiare il nuovo conflitto orchestrato da Kenjaku. Tornano, all'interno della serie, gli episodi già visti nel film Jujutsu Kaisen: Execution.

 

Non mancheranno nuovi personaggi e scontri, e tutto si farà più complesso, dal momento che i protagonisti saranno chiamati ad unire le loro forze per sopravvivere senza la guida di Gojo. 

 

Su Crunchyroll è disponibile la versione sottotitolata in italiano.

Una serie diventata iconica

Serie anime giapponese tratta dall’omonimo manga di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen è diventata in pochi anni uno dei titoli più apprezzati del genere. Ambientata in un Giappone moderno dove le emozioni negative degli esseri umani generano maledizioni, unisce azione, horror e dramma psicologico in modo originale e coinvolgente.

 

Il protagonista è Yuji Itadori, studente liceale dotato di una forza fisica fuori dal comune che, per salvare i suoi amici, ingerisce un potente oggetto maledetto: un dito appartenente a Ryomen Sukuna, il re delle maledizioni. Da quel momento Yuji entra nel mondo segreto degli stregoni jujutsu, combattenti incaricati di eliminare le entità malvagie che minacciano l’umanità. Al suo fianco ci sono personaggi iconici come Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e l’enigmatico e potentissimo Satoru Gojo.

 

Uno dei punti di forza di Jujutsu Kaisen è il suo sistema di potere, basato sull’energia maledetta, complesso ma coerente, che rende ogni scontro strategico e spettacolare. La serie si distingue anche per la qualità dell’animazione, curata dallo studio MAPPA, capace di unire dinamismo, violenza stilizzata e grande attenzione ai dettagli.

 

Oltre all’azione, Jujutsu Kaisen affronta temi profondi come la morte, il senso del sacrificio e il valore della vita umana, evitando una visione semplicistica del bene e del male. Un equilibrio tra intrattenimento e riflessione, questo, che ha fatto della serie un fenomeno globale, capace di conquistare non solo gli appassionati di anime.

