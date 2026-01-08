Jujutsu Kaisen 3, dove vedere la serie anime

Non mancheranno nuovi personaggi e scontri, e tutto si farà più complesso, dal momento che i protagonisti saranno chiamati ad unire le loro forze per sopravvivere senza la guida di Gojo.

La serie riprende subito dopo Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident. Il mondo degli stregoni è in preda al caos: Satoru Gojo è intrappolato nel Prison Realm , Ryomen Sukuna ha consumato più di quindici dita , mentre Yuji Itadori e i suoi alleati si apprestano a fronteggiare il nuovo conflitto orchestrato da Kenjaku . Tornano, all'interno della serie, gli episodi già visti nel film Jujutsu Kaisen: Execution.

Una serie diventata iconica

Serie anime giapponese tratta dall’omonimo manga di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen è diventata in pochi anni uno dei titoli più apprezzati del genere. Ambientata in un Giappone moderno dove le emozioni negative degli esseri umani generano maledizioni, unisce azione, horror e dramma psicologico in modo originale e coinvolgente.

Il protagonista è Yuji Itadori, studente liceale dotato di una forza fisica fuori dal comune che, per salvare i suoi amici, ingerisce un potente oggetto maledetto: un dito appartenente a Ryomen Sukuna, il re delle maledizioni. Da quel momento Yuji entra nel mondo segreto degli stregoni jujutsu, combattenti incaricati di eliminare le entità malvagie che minacciano l’umanità. Al suo fianco ci sono personaggi iconici come Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e l’enigmatico e potentissimo Satoru Gojo.

Uno dei punti di forza di Jujutsu Kaisen è il suo sistema di potere, basato sull’energia maledetta, complesso ma coerente, che rende ogni scontro strategico e spettacolare. La serie si distingue anche per la qualità dell’animazione, curata dallo studio MAPPA, capace di unire dinamismo, violenza stilizzata e grande attenzione ai dettagli.

Oltre all’azione, Jujutsu Kaisen affronta temi profondi come la morte, il senso del sacrificio e il valore della vita umana, evitando una visione semplicistica del bene e del male. Un equilibrio tra intrattenimento e riflessione, questo, che ha fatto della serie un fenomeno globale, capace di conquistare non solo gli appassionati di anime.