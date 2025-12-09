Jujutsu Kaisen: Esecuzione, trama e cosa sapere del film d'animazione

A dare forma visiva alle avventure di Yuji Itadori sono TOHO Animation e Studio MAPPA, quest’ultimo già dietro a serie di enorme risonanza come L’attacco dei giganti e Chainsaw Man, oltre al lungometraggio Le rose di Versailles - Lady Oscar (2025). Il manga di Gege Akutami ha avuto una pubblicazione regolare su Weekly Shonen Jump dal 2018 al 2024, mentre la trasposizione animata ha fatto il suo debutto nel 2020, arrivando però ufficialmente in Italia soltanto nel 2022. Nel 2024 la serie ha conquistato il titolo di “Anime dell’anno” ai Crunchyroll Anime Awards, affiancato da numerosi altri riconoscimenti ottenuti nel tempo.

Non è la prima incursione sul grande schermo per questa saga: il prequel Jujutsu Kaisen 0 aveva già raggiunto i 188 milioni di dollari nel box office mondiale, mentre Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie aveva proposto una formula simile a quella ripresa da Esecuzione.