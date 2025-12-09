Jujutsu Kaisen: Esecuzione, trama e cosa sapere del film d'animazione

Introduzione
L’universo narrativo nato dalla fantasia di Gege Akutami torna ancora una volta sul grande schermo italiano. Dall’8 dicembre infatti Jujutsu Kaisen: Esecuzione, distribuito da Crunchyroll con il supporto di Eagle Pictures, approda nelle sale italiane come tappa intermedia fra la chiusura della seconda stagione dell’anime e l’avvio della terza.
Non si tratta di un film inedito in senso tradizionale, ma di un tassello pensato per accompagnare gli spettatori dentro un mondo narrativo che, in pochi anni, è diventato uno dei cardini dell’animazione giapponese contemporanea.
E, non c'è nemmeno da dirlo, questa pellicola è salutata come uno dei titoli da vedere assolutamente (senza se e senza ma) tra le uscite sul grande schermo di questo mese.
Scopriamo di seguito tutto ciò che bisogna sapere su quest'opera che fa la gioia degli amanti degli anime. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Un fenomeno che conquista pubblico e sale
La popolarità di Jujutsu Kaisen ha assunto dimensioni tali da rendere naturale il suo arrivo nei cinema, replicando un percorso già intrapreso da altri titoli di successo. Spesso paragonato al fenomeno di Demon Slayer per la centralità dello scontro con entità mostruose, pur con un’ambientazione radicalmente moderna, il progetto si presenta ora come un ibrido narrativo: non un semplice montaggio cinematografico della serie, ma un collage che ripercorre alcuni momenti chiave della seconda stagione aprendo nel contempo le porte a ciò che accadrà nella terza.
Crunchyroll, che ospita l’anime sulla propria piattaforma, propone così un’esperienza pensata per riordinare linee narrative fondamentali prima dei nuovi episodi.
Le fondamenta di un mondo dominato dalle Maledizioni
Per comprendere il funzionamento dell’universo di Jujutsu Kaisen è necessario partire dal presupposto che ogni individuo generi costantemente energia negativa, una forza “malefica” che, se non controllata, si concretizza in creature chiamate Maledizioni.
A mantenere l’equilibrio intervengono gli Stregoni, in grado di dominare questo flusso distruttivo. Tra loro spicca Satoru Gojo dell’Istituto delle Arti Occulte di Tokyo, il primo a intuire il valore di Yuji Itadori. Il ragazzo, protagonista della storia, accetta di farsi possedere da una Maledizione pur di proteggere i compagni, spinto dal ricordo dell’ultimo insegnamento ricevuto dal nonno morente, che gli aveva suggerito di vivere aiutando chi ha bisogno.
La trama del film: l’ombra dell’incidente di Shibuya
Jujutsu Kaisen: Esecuzione, diretto da Shouta Goshozono, affonda le sue radici negli eventi traumatici dell’“incidente di Shibuya”, un attacco orchestrato nella notte di Halloween da spiriti e stregoni con un obiettivo preciso: intrappolare Satoru Gojo. Una volta neutralizzato il più potente difensore dell’Istituto, il caos travolge Yuji Itadori, costretto a fronteggiare nemici che sembrano sul punto di annientarlo. In questo scenario emerge la minaccia del malvagio stregone Noritoshi Kamo, determinato a chiudere definitivamente il conto con lui.
La situazione precipita fino alla revoca della sospensione della condanna di Yuji, che rischia quindi l’esecuzione per mano dell’altro allievo di Gojo, Yuta Okkotsu. Malgrado il destino sembri segnato, una serie di spiragli lascia intuire che la battaglia non sia ancora giunta al termine.
La costruzione dell’universo Jujutsu Kaisen
A dare forma visiva alle avventure di Yuji Itadori sono TOHO Animation e Studio MAPPA, quest’ultimo già dietro a serie di enorme risonanza come L’attacco dei giganti e Chainsaw Man, oltre al lungometraggio Le rose di Versailles - Lady Oscar (2025). Il manga di Gege Akutami ha avuto una pubblicazione regolare su Weekly Shonen Jump dal 2018 al 2024, mentre la trasposizione animata ha fatto il suo debutto nel 2020, arrivando però ufficialmente in Italia soltanto nel 2022. Nel 2024 la serie ha conquistato il titolo di “Anime dell’anno” ai Crunchyroll Anime Awards, affiancato da numerosi altri riconoscimenti ottenuti nel tempo.
Non è la prima incursione sul grande schermo per questa saga: il prequel Jujutsu Kaisen 0 aveva già raggiunto i 188 milioni di dollari nel box office mondiale, mentre Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie aveva proposto una formula simile a quella ripresa da Esecuzione.
Un impatto editoriale in continua crescita
Il successo editoriale del manga è stato altrettanto impressionante. Già nel 2020, in Giappone, Jujutsu Kaisen aveva toccato quota 6.700.000 copie vendute, un traguardo che ha anticipato la crescita esponenziale degli anni seguenti.
Il culmine è arrivato con il capitolo conclusivo, stampato in patria con una tiratura di 1.800.000 copie, confermando la portata di un fenomeno che continua a catturare l’immaginazione di milioni di lettori.