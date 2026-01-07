Purché finisca bene - Tempi Supplementari, trama e cast del film con Giuseppe ZenoCinema
Introduzione
Tempi supplementari, terzo film della collana di nuovi titoli di Purché finisca bene, va in onda in prima serata su Rai1, in prima visione assoluta a partire dalle 21:30. Il titolo vede come interpreti principali Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino e Alvise Marascalchi, protagonisti di una storia di sport e riscatto. Il titolo è disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay.
Quello che devi sapere
Purché finisca bene - Tempi supplementari, dove vederlo
Purché finisca bene - Tempi supplementari è un film per la tv diretto da Ago Panini, scritto da Sara Cavosi e Luca Monesi e prodotto da Pepito Produzioni.
Il titolo, terzo e ultimo appuntamento di questa stagione della antologia targata Rai Fiction Purché finisca bene, chiude il ciclo composto da La voce di Cupido e Seduci e scappa, trasmessi rispettivamente su Rai1 il 30 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026.
Tempi supplementari va in onda in prima visione assoluta su Rai1 a partire dalle 21:30, visibile in streaming anche su RaiPlay.
La trama di Purché finisca bene - Tempi supplementari
Sandro Mondragone (Giuseppe Zeno) è un ex allenatore di hockey con una carriera luminosa alle spalle, offuscata da anni di inattività e insuccessi (non solo professionali) legati a una sconfitta in una finale, dopo la quale ha condotto una vita ai margini.
Sandro si rimette in gioco accettando la proposta di allenare una squadra di ragazzi difficili, i Penguins. La situazione si complica con l'incontro con Thea, la figlia che non vede da anni, che si alena col pattinaggio artistico.
Padre e figlia provano a riconciliarsi con l'aiuto di Julia, l'allenatrice di Thea, ma non tutto prosegue in maniera lineare.
Sandro è costretto a fare i conti con se stesso, come padre e uomo di sport, e a cambiare il suo approccio con la vita e la disciplina. La vita gli ha offerto diverse seconde occasioni. Ora sta a lui trovare la formula per cambiare gli equilibri della sua esistenza.
Il cast del film con Giuseppe Zeno
Giuseppe Zeno dà il volto a Sandro, il protagonista della nuova storia di Purché finisca bene, antologia Rai in onda dal 2014. L'attore partenopeo, anche interprete di Mina Settembre, è affiancato da Clotilde Sabatino, volto di numerosi ruoli al cinema e in tv (uno degli ultimi, la serie Balene - Amiche per sempre) nel ruolo di Julia.
Ad interpretare Thea c'è invece Bianca Baglioni.
Nel cast ci sono anche gli attori Alvise Marascalchi e Arianna Moro.
Una storia di resilienza a tema sportivo
Purché finisca bene - Tempi supplementari è diretto da Ago Panini, che ha firmato anche la regia de La voce di Cupido, altro film per la tv del 2025 della collana.
Il titolo è stato girato in Veneto, con riprese effettuate tra Feltre, Arsiè, Pedavena, Sovramonte e Alpago, in provincia di Belluno, e Asiago, in provincia di Vicenza. Alle riprese hanno partecipato diverse comparse, che sono veri atleti delle discipline su ghiaccio presenti nella trama.
Anche questo titolo è un esempio di storia di riscatto e resilinza che sfrutta il tema sportivo per raccontare una vicenda umana, fatta di cadute e risalite, un dramma familare che si sviluppa attraverso una scrittura multiforme, nella quale non mancano i toni della commedia sentimentale.