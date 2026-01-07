Sandro Mondragone (Giuseppe Zeno) è un ex allenatore di hockey con una carriera luminosa alle spalle, offuscata da anni di inattività e insuccessi (non solo professionali) legati a una sconfitta in una finale, dopo la quale ha condotto una vita ai margini.

Sandro si rimette in gioco accettando la proposta di allenare una squadra di ragazzi difficili, i Penguins. La situazione si complica con l'incontro con Thea, la figlia che non vede da anni, che si alena col pattinaggio artistico.

Padre e figlia provano a riconciliarsi con l'aiuto di Julia, l'allenatrice di Thea, ma non tutto prosegue in maniera lineare.

Sandro è costretto a fare i conti con se stesso, come padre e uomo di sport, e a cambiare il suo approccio con la vita e la disciplina. La vita gli ha offerto diverse seconde occasioni. Ora sta a lui trovare la formula per cambiare gli equilibri della sua esistenza.