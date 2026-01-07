Amadeus, recensione episodio finale: un requiem per Mozart e Salieri

Il dialogo tra Mozart e Salieri nell’ultima notte è il cuore emotivo dell’episodio. Non c’è più spazio per la strategia. Restano solo due uomini e una domanda impossibile.

Salieri confessa la sua colpa più vera:

non odia Mozart per ciò che fa, ma per ciò che è.

L’oscenità, per lui, non è la dissolutezza. È che una musica così pura possa nascere da un essere umano imperfetto, contraddittorio, fragile. È un’offesa metafisica. Un Dio che parla attraverso la persona sbagliata.

Mozart, a sua volta, smette di mentire. Ammette che la musica non è controllo, ma mistero. Che il dono non è istruzione, ma qualcosa di più grande di lui. E che sì, fa paura.

In quel silenzio condiviso, per la prima volta, Salieri ascolta.

Salieri e Mozart in una delle scene più dolenti dell'episodio finale di Amadeus