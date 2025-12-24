Amadeus, tra genio e odio recensione dei primi 2 episodi della serie

«È questo il modo in cui finisce il mondo.

Non già con uno schianto ma con un lamento.»

I versi di T.S. Eliot da Gli uomini vuoti sembrano risuonare già nei primi minuti di Amadeus. Non un’esplosione, non un gesto eroico, ma un rumore sordo, un grido soffocato dal dolore e dalla neve. Antonio Salieri è vecchio, solo, e ha tentato di togliersi la vita: si è tagliato la gola, si è gettato nel vuoto, ma la caduta è attutita, il coltello non affonda, il corpo non obbedisce fino in fondo.

Il mondo, qui, non finisce con uno schianto.

Finisce con un fallimento.

Al capezzale di Salieri arriva Constanze, la moglie di Wolfgang Amadeus Mozart. E Salieri è pronto a confessare. Non a un prete, ma a lei. Fin dall’incipit Amadeus chiarisce la propria natura: non una biografia, ma un racconto di colpa, memoria e ossessione, narrato dal punto di vista di un uomo che si considera già morto.

Amadeus