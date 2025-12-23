Offerte Sky
Amadeus, la nuova serie Sky Original da stasera su Sky e NOW

La miracolosa ascesa e la leggendaria caduta di uno dei compositori più iconici del XVIII - il ribelle, il virtuoso, la rockstar Wolfgang “Amadeus” Mozart - nella nuova serie Sky Original in 5 episodi AMADEUS, dal 23 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie riadatta, dopo il pluripremiato film di Miloš Forman, l’acclamata opera teatrale di Peter Shaffer, qui audacemente trasposta da Joe Barton (Black Doves, Giri/Haji, Progetto Lazarus)

Amadeus è una reinterpretazione della leggenda di Mozart (Will Sharpe - Giri/Haji, The White Lotus) e Antonio Salieri, interpretato da Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal): la storia della maturazione di un genio musicale, e della sua successiva caduta per mano del compositore di corte, follemente geloso e tormentato, nel tentativo di dare un senso alla volontà di Dio. Nel cast anche Gabrielle Creevy (In My Skin, Black Doves) nel ruolo di Constanze Weber, moglie di Mozart. 

Amadeus è una reinterpretazione della leggenda di Mozart (Will Sharpe - Giri/HajiThe White Lotus) e Antonio Salieri, interpretato da Paul Bettany (WandaVisionA Very British Scandal): la storia della maturazione di un genio musicale, e della sua successiva caduta per mano del compositore di corte, follemente geloso e tormentato, nel tentativo di dare un senso alla volontà di Dio. Nel cast anche Gabrielle Creevy (In My SkinBlack Doves) nel ruolo di Constanze Weber, moglie di Mozart.
 

Quando il venticinquenne Amadeus arriva nella vivace Vienna del Settecento, non più un bambino prodigio e alla ricerca di libertà creativa, il suo mondo si intreccia con due figure cruciali: la futura moglie Constanze Weber, pronta a sostenerlo con ostinata lealtà, e il devotissimo compositore di corte Antonio Salieri. Mentre il genio di Amadeus continua a fiorire nonostante i suoi demoni interiori, una reputazione controversa e lo scetticismo della corte conservatrice, Salieri si sente sempre più tormentato da ciò che appare come un dono divino. Amadeus minaccia tutto ciò che Salieri considera sacro: il suo talento, la sua reputazione e persino la sua fede in Dio. Salieri giura di distruggerlo. Ciò che inizia come una rivalità professionale si trasforma in un’ossessione profonda e personale, destinata a durare trent’anni, culminando in una confessione di omicidio e in un disperato tentativo di legare per sempre il proprio nome all’eredità di Mozart.

Amadeus, il trailer ufficiale della serie dal 23 dicembre su Sky

Accanto a Will Sharpe, Paul Bettany e Gabrielle Creevey, un grande cast corale: Rory Kinnear (The DiplomatSkyfall) nel ruolo dell’Imperatore Giuseppe, Lucy Cohu (Becoming Jane) è Cecilia Weber, Jonathan Aris (The Sixth Commandment) interpreta Leopold Mozart, Ényì Okoronkwo (Renegade NellProgetto Lazarus) è Da Ponte, Jessica Alexander (La sirenetta) è Katerina, Hugh Sachs (Bridgerton) interpreta Von Strack, Paul Bazely (Such Brave Girls) è Von Swieten, Rupert Vansittart (Il Trono di Spade) è Rosenberg, Anastasia Martin (In From The Cold) interpreta Aloysia Weber, Nancy Farino (Masters of the Air) è Josepha Weber, Olivia-Mai Barrett (Invasion) è Sophie Weber e Viola Prettejohn (The Crown) veste i panni della Principessa Elisabetta, mentre Jyuddah Jaymes (Erano ragazzi in barcaHijack - Sette ore in alta quota) interpreta Franz Süssmayr.

 

AMADEUS è prodotta da Two Cities Television (parte di STV Studios) in collaborazione con Sky Studios. Megan Spanjian è produttrice esecutiva per Sky Studios. Michael Jackson (Patrick Melrose) e Stephen Wright (Blue Lights) sono produttori esecutivi per Two Cities Television. Il produttore esecutivo della serie è John Griffin. Julian Farino (Giri/Haji – Dovere/Vergogna) e Alice Seabright (ChloeSex Education) sono i registi. Barton, Sharpe, Bettany e Farino figurano come produttori esecutivi. Seabright è anche co-produttore esecutivo. NBCUniversal Global TV Distribution si occupa delle vendite internazionali della serie per conto di Sky Studios.

Amadeus, la nuova serie Sky Original da stasera su Sky e NOW

La miracolosa ascesa e la leggendaria caduta di uno dei compositori più iconici del XVIII -...

