Chi è TonyPitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga a Sanremo

La sua presenza accanto a Ditonellapiaga nella serata cover - con l’interpretazione del classico The Lady Is a Tramp - segna il passaggio simbolico di un artista nato sul web al palco più tradizionale della musica italiana
Irriverente, provocatore, dissacrante e divisivo, TonyPitony ha firmato la sigla del FantaSanremo, il fantasy game con protagonisti i Big in gara all'imminente 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Nei prossimi mesi impegnato con un lungo tour tra Italia ed Europa, TonyPitony salirà sul palco con Ditonellapiaga nella serata delle cover.
Chi è TonyPitony
TonyPitony è prima di tutto un personaggio. Dietro il nome d’arte si nasconde Ettore Ballarino, artista siciliano classe 1996 che ha costruito una figura volutamente teatrale e provocatoria. La sua immagine è immediatamente riconoscibile: maschera e parrucca ispirate a Elvis, estetica vintage, performance sopra le righe e una forte componente ironica.
Dietro la sua maschera c'è un preciso statement artistico: un modo per amplificare un'idea, piuttosto che per nascondere una persona. Come ha spiegato lui stesso in diverse interviste, la scelta di indossare il volto di Elvis rappresenta il concetto che anche i re e gli idoli sono umani e fallibili.
Il percorso artistico di TonyPitony ha radici nel teatro. Prima di esplodere come fenomeno musicale, si è formato nelle scuole d'arte londinesi, facendo gavetta nei teatri dell'East End della capitale britannica. Il suo primo incontro con il grande pubblico italiano risale al 2020, quando si è presentato alle audizioni di X Factor con una versione neomelodica e comica di Hallelujah di Leonard Cohen, ricevendo tre no su quattro. Ma quello che poteva sembrare un fallimento era in realtà parte di una strategia più ampia: provocare, divertire, e soprattutto non farsi inquadrare.
La svolta arriva nel 2025, quando alcuni video live registrati con il telefono e pubblicati sui social diventano virali. Brani come Donne ricche, Culo e Mi piacciono le nere dividono il pubblico ma conquistano milioni di ascolti sulle piattaforme streaming. I testi sono volutamente provocatori, dissacranti, al limite del politicamente scorretto, ma la musica è tutt'altro che amatoriale: le sue composizioni spaziano dal funk al soul, dall'R&B all'elettronica, con arrangiamenti curati e musicisti professionisti.
TonyPitony, musica e satira (ben fatte): Così è (se vi pare)
La presenza a Sanremo
In occasione del Festival di Sanremo 2026, a TonyPitony viene affidata la creazione della sigla ufficiale del Fantasanremo. Scapezzolate - questo il titolo della canzone - racchiude perfettamente lo spirito irriverente e goliardico del gioco, con riferimenti interni alla kermesse e un linguaggio che parla direttamente ai partecipanti più accaniti. L'esibizione alla festa di lancio del Fantasanremo, su una nave al largo di Sanremo, ha fatto il pieno di visualizzazioni sui social.
Ma il vero colpo di scena è il duetto annunciato con Ditonellapiaga nella serata delle cover. L'artista romana, in gara con Che fastidio!, ha scelto proprio TonyPitony per portare sul palco dell'Ariston una performance che promette di essere tutt'altro che scontata. In un'intervista al Foglio, Ditonellapiaga ha difeso la scelta del suo partner artistico, paragonando la sua produzione a quella di Checco Zalone e avvertendo: "Preparatevi, perché la sua voce è incredibile".
Anche Fiorello ha riconosciuto il potenziale dirompente dell'artista mascherato, definendolo "la vera mina vagante del Festival", più imprevedibile di qualsiasi altro nome annunciato. E in effetti TonyPitony rappresenta qualcosa di diverso nel panorama musicale italiano: un progetto che mescola teatro, musica, provocazione e cultura pop, che usa i social come amplificatore ma non rinuncia alla qualità artistica, che fa sold out nei club di tutta Italia parlando ai giovanissimi ma strizzando l'occhio alle generazioni precedenti che hanno amato artisti come Elio e le Storie Tese, gli Squallor o gli Skiantos.
Il tour
Nei prossimi mesi l’artista sarà impegnato in numerosi concerti in Italia e in Europa. Previsti appuntamenti in molte città: da Napoli a Palermo passando per Roma, Milano, Catania, Senigallia, Gallipoli, Barcellona, Londra e Parigi. Questo il calendario con tutti i prossimi appuntamenti live:
- 12.02|AFTERLIFE-Perugia(PG)
- 13.02|H2NO-Pistoia(PT)
- 14.02|CAMPUS INDUSTRY-Parma(PR)
- 16.02|DUEL-Napoli(NA)
- 17.02|DUEL-Napoli(NA)
- 21.02|VOX CLUB-Modena(MO)
- 5.03|TEATRO GOLDEN-Palermo(PA)
- 25.03|THE GARAGE-London
- 26.03|LABELLEVILLOISE-Paris
- 28.03|PILAR-Bruxelles
- 29.03|CINETOL-Amsterdam ore 18:00
- 29.03|CINETOL-Amsterdam ore 21:00
- 01.04|LA NAU LOCALES DE ENSAYO-Barcelona
- 29.05|SPRING ATTITUDE-Roma
- 31.05|NAMELESS-Lecco
- 05.06|STADIO COMUNALE SANTO TIEZZI-Cortona(AR)
- 06.06|PARMA TATTOO NERD FESTIVAL-Parma
- 11.06|CIRCOLO MAGNOLIA-Milano
- 19.06|VILLA GAUDINI-Zero Branco(TV)
- 18.06|MOSA FESTIVAL-Sassuolo
- 20.06|CASTELLO DI UDINE-Udine
- 25.06|L'UMBRIA CHE SPACCA-Perugia
- 30.06|VISARNO ARENA-Firenze
- 1.07|FLOWERS FESTIVAL-Collegno
- 2.07|RUGBY SOUND-Legnano(MI)
- 3.07|TANTA ROBBA FESTIVAL-Cremona
- 5.07|TERRASOUND-Pescara
- 10.07|RENDANO ARENA-Cosenza
- 11.07|FIERA DEL LEVANTE-Bari DICE
- 15.07|SEQUOIE MUSIC PARK-Bologna
- 16.07|JAMROCK FESTIVAL-Vicenza
- 20.07|FIERA DI CAGLIARI-Cagliari
- 21.07|ABBABULA FESTIVAL-Sassari
- 23.07|ABALENA-Genova
- 24.07|PISA SUMMER KNIGHTS-Pisa
- 25.07|CASERTA SUMMER FESTIVAL-Caserta DICE
- 30.07|VILLA BELLINI-Catania DICE
- 31.07|PCASTELLO DI DONNAFUGATA-Ragusa
- 1.08|PICCOLO PARCO URBANO-Bagheria
- 7.08|BEKY BAY-Bellaria Igea Marina
- 8.08|MAMAMIA-Senigallia
- 9.08|ARENA DEL MARE 42°15°-Termoli(CB)
- 11.08|PARCO GONDAR-Gallipoli
