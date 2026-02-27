Chi è TonyPitony, il cantante che duetta con Ditonellapiaga a Sanremo

Irriverente, provocatore, dissacrante e divisivo, TonyPitony ha firmato la sigla del FantaSanremo , il fantasy game con protagonisti i Big in gara all'imminente 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Chi è TonyPitony

TonyPitony è prima di tutto un personaggio. Dietro il nome d’arte si nasconde Ettore Ballarino, artista siciliano classe 1996 che ha costruito una figura volutamente teatrale e provocatoria. La sua immagine è immediatamente riconoscibile: maschera e parrucca ispirate a Elvis, estetica vintage, performance sopra le righe e una forte componente ironica.

Dietro la sua maschera c'è un preciso statement artistico: un modo per amplificare un'idea, piuttosto che per nascondere una persona. Come ha spiegato lui stesso in diverse interviste, la scelta di indossare il volto di Elvis rappresenta il concetto che anche i re e gli idoli sono umani e fallibili.

Il percorso artistico di TonyPitony ha radici nel teatro. Prima di esplodere come fenomeno musicale, si è formato nelle scuole d'arte londinesi, facendo gavetta nei teatri dell'East End della capitale britannica. Il suo primo incontro con il grande pubblico italiano risale al 2020, quando si è presentato alle audizioni di X Factor con una versione neomelodica e comica di Hallelujah di Leonard Cohen, ricevendo tre no su quattro. Ma quello che poteva sembrare un fallimento era in realtà parte di una strategia più ampia: provocare, divertire, e soprattutto non farsi inquadrare.

La svolta arriva nel 2025, quando alcuni video live registrati con il telefono e pubblicati sui social diventano virali. Brani come Donne ricche, Culo e Mi piacciono le nere dividono il pubblico ma conquistano milioni di ascolti sulle piattaforme streaming. I testi sono volutamente provocatori, dissacranti, al limite del politicamente scorretto, ma la musica è tutt'altro che amatoriale: le sue composizioni spaziano dal funk al soul, dall'R&B all'elettronica, con arrangiamenti curati e musicisti professionisti.