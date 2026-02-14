Perché i testi di TonyPitony non vengono percepiti come disturbanti?
Il cantautore siracusano propone un modello di maschio tossico (in “Culo” si racconta persino una violenza sessuale) ma che sembra piacere a tutti. Perché gli stessi testi cantati dai trapper indignano? Per la linguista di Treccani Beatrice Cristalli “il suo protagonista lirico non è un modello, ma una macchietta grottesca. L'ironia, però, non basta a salvare tutto". Per il direttore di Rockol Franco Zanetti "i testi possono disgustare, ma non scandalizza perché non è serio. Una comicità in stile Bagaglino"
