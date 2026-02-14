Offerte Sky
Perché i testi di TonyPitony non vengono percepiti come disturbanti?

Giulia Mengolini

Il cantautore siracusano propone un modello di maschio tossico (in “Culo” si racconta persino una violenza sessuale) ma che sembra piacere a tutti. Perché gli stessi testi cantati dai trapper indignano? Per la linguista di Treccani Beatrice Cristalli “il suo protagonista lirico non è un modello, ma una macchietta grottesca. L'ironia, però, non basta a salvare tutto". Per il direttore di Rockol Franco Zanetti "i testi possono disgustare, ma non scandalizza perché non è serio. Una comicità in stile Bagaglino"

