Perché i testi di TonyPitony non vengono percepiti come disturbanti?

Il cantautore siracusano propone un modello di maschio tossico (in “Culo” si racconta persino una violenza sessuale) ma che sembra piacere a tutti. Perché gli stessi testi cantati dai trapper indignano? Per la linguista di Treccani Beatrice Cristalli “il suo protagonista lirico non è un modello, ma una macchietta grottesca. L'ironia, però, non basta a salvare tutto". Per il direttore di Rockol Franco Zanetti "i testi possono disgustare, ma non scandalizza perché non è serio. Una comicità in stile Bagaglino"