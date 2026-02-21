FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus

Introduzione
Dal fenomeno nato in un bar di Porto Sant'Elpidio al passatempo che coinvolge migliaia di italiani durante le serate del Festival: FantaSanremo 2026 è pronto a partire con regole, bonus e malus che possono ribaltare le classifiche in un istante
Quello che devi sapere
Come funziona il FantaSanremo
Manca pochissimo al Festival di Sanremo 2026. E, dunque, al Fantasanremo. Come funziona? Ogni giocatore può creare la sua squadra composta da 7 artisti, e schierare una formazione di 5 Titolari, 2 Riserve e un Capitano. Ogni fantallenatore potrà formare massimo 5 squadre, e partecipare con esse a un massimo di 25 leghe. La formazione potrà essere cambiata fino a lunedì 23 febbraio alle ore 23:59, cioè alla vigilia del Festival. Ma, per la prima volta, sarà possibile modificare la formazione anche durante la kermesse nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio (serata cover e finale), dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Le quotazioni degli artisti
Ogni giocatore ha potuto acquistare i cantanti utilizzando 100 baudi, la moneta ufficiale del gioco. Il valore dei Big va dai 13 ai 17 baudi. I più cari sono Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Marco Masini, che costano ben 17 baudi l'uno. Per accaparrarsi in squadra uno tra Arisa, Dargen D'Amico ed Ermal Meta ce ne vogliono 16. A 15 baudi: LDA&Aka7even, Levante, Luchè, Malika Ayane, Michele Bravi e Serena Brancale. Per 14 baudi si possono prendere le Bambole di Pezza, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Fulminacci, Leo Gassmann, Mara Sattei, Nayt e Samurai Jay. Solo 13 baudi per Chiello, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, J-Ax, Maria Antonietta&Colombre, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Sayf e Tredici Pietro.
I Bonus Classifica
Il vincitore del Festival porta a casa +100 punti. Questa la lista completa dei Bonus Classifica:
1° classificato: 100 punti
2° classificato: 75 punti
3° classificato: 60 punti
4° classificato: 50 punti
5° classificato: 40 punti
6° classificato: 30 punti
7° classificato: 27 punti
8° classificato: 24 punti
9° classificato: 21 punti
10° classificato: 18 punti
11° classificato: 15 punti
12° classificato: 12 punti
13° classificato: 10 punti
14° classificato: 8 punti
15° classificato: 6 punti
16° classificato: 4 punti
17° classificato: 2 punti
18° classificato: 0 punti
19° classificato: -2 punti
20° classificato: -4 punti
21° classificato: -6 punti
22° classificato: -8 punti
23° classificato: -10 punti
24° classificato: -12 punti
25° classificato: -15 punti
26° classificato: -18 punti
27° classificato: -21 punti
28° classificato: -24 punti
I bonus premi
Il Bonus Biochetasi vale 30 punti all'ultimo classificato al Festival, la vittoria della serata delle cover anche. Trenta i punti anche per il Premio della Critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Sergio Bardotti al miglior testo, il Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale. Gli altri premi consegnati sul palco, ma non citati, valgono 20 punti.
I Bonus ad personam
- 10 punti se Arisa consiglia antidolorifici a Carlo Conti
- 10 punti si Eddie Brock indosssa la maschera di Venom
- 3 punti se esce una foto di Chiello con la maglia di Chiellini (e viceversa)
- 10 punti se Francesco Renga si prende cura di Angelo (con Angelo dei Ricchi e Poveri +20 punti)
- 10 punti se Fulminacci canta sotto il temporale
- 10 punti se LDA e Aka7even si presentano all'Ariston con Stefano Scala
- 10 punti se Levante viene presentata da Leonardo Pieraccioni o Massimo Ceccherini
- 10 punti se Malika Ayane restituisce lo spartito all'orchestra
- 10 punti se Maria Antonietta "perde la testa"
- 10 punti se Patty Pravo fa girare Le Bambole di Pezza
- 10 punti se Samurai Jay indossa il kimono
- 10 punti se Tredici Pietro arriva 13esimo
I bonus serali
- 5 punti all'artista che indossa gli occhiali da sole o un cappello, oppure twerka, mostra l'ombelico, viene presentato da un co-conduttore o partecipa in diretta al Dopofestival
- 10 punti all'artista che indossa un abito con strascico, cambia outfit, suona uno strumento mentre canta, mostra i capezzoli, porta i ballerini, è l'ultimo a esibirsi o si esibisce al DopoFestival col Maestro Enrico Cremonesi
- 15 punti all'artista che porta sul palco performer diversi dai ballerini
- 20 punti all'artista che riceve la standing ovation (10 se parziale)
- 30 punti all'artista che riceve la standing ovation dell'orchestra, subisce un'invasione di palco, si esibisce tre volte di seguito per problemi tecnici
I Bonus Beppe Vessicchio
- il conduttore, un co-conduttore o un ospite dice "Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio" (bonus assegnato a tutti gli artisti) +10 punti
- se il direttore d'orchestra dà il tempo con "Pronti, partenza, via!" +20 punti
- se il direttore d'orchestra indossa un papillon +10 punti
- se due direttori dirigono contemporaneamente l'orchestra +20 punti
I Bonus Premio
- Il Bonus Arredissima porta 10 punti all'artista che indossa qualcosa di rosso, 10 all'artista che abbraccia il suo ospite nella serata cover, 10 all'artista che si siede sulle scale
- Il Bonus Bancomat porta 10 punti all'artista che non tocca il microfono nei primi 30 secondi dell'esibizione, 10 all'artista che fa una foto col conduttore nel backstage, 20 all'artista che fa una foto con un gabbiano
- Il Bonus Chanteclaire porta 10 punti al primo artista che si esibisce, 15 all'artista che scende in platea, 20 all'artista che si classifica nella top 5 serale
- Il Bonus Eurospin porta 10 punti all'artista che esibisce dopo mezzanotte, 10 all'artista che indossa i guanti del raparto ortofrutta, 15 all'artista presentato da un ospite
- Il Bonus Aperol porta 20 punti all'artista che brinda al FantaSanremo, 10 all'artista che porta o indossa un fiore arancione
- Il Bonus Nizoral Care porta 10 punti all'artista che spolvera la sua spalla (o un'altra spalla) durante l'esibizione
- Il Bonus Disney+ porta 10 punti all'artista che si inchina con la mano sul cuore
- Il Bonus RadioDue porta 10 punti all'artista che fa la foto con la tazza FantaSanremo nello studio di RadioDue
- Il Bonus Fondazione Telethon porta 10 punti all'artista che dona il suo vinile autografato alla fondazione
I Bonus extra
- 10 punti all'artista che gioca a FantaSanremo Adventure
- 10 punti all'artista che batte il cinque alla statua di Mike Bongiorno
- 10 punti all'artista che canta coi fan per le vie di Sanremo
- 10 punti all'artista che si esibisce davanti ai giornalisti in conferenza stampa
I malus
- -10 punti all'artista che nomina il FantaSanremo sul palco
- -5 punti se il presentatore sbaglia il nome dell'artista
- -10 punti se il presentatore sbaglia il titolo della canzone
- -15 punti se viene mostrata la foto di un altro artista all'annuncio dell'esibizione
- -10 punti all'artista che inciampa sulle scale
- -30 punti all'artista che cade dalle scale
- -10 punti all'artista che dimentica il testo della canzone
- -15 punti se cadono il microfono o l'asta
- -20 punti se problemi tecnici interrompono l'esibizione
- -10 punti all'artista che inciampa durante l'esibizione
- -20 punti all'artista che cade durante l'esibizione
- -30 punti se l'Ariston fischia
- -30 punti se l'artista fa battute discriminatorie
- -66.6 punti Malus "Orgogliosa e Canto"
- -100 punti all'artista squalificato