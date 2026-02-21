FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus

Manca pochissimo al Festival di Sanremo 2026. E, dunque, al Fantasanremo. Come funziona? Ogni giocatore può creare la sua squadra composta da 7 artisti, e schierare una formazione di 5 Titolari, 2 Riserve e un Capitano. Ogni fantallenatore potrà formare massimo 5 squadre, e partecipare con esse a un massimo di 25 leghe. La formazione potrà essere cambiata fino a lunedì 23 febbraio alle ore 23:59, cioè alla vigilia del Festival. Ma, per la prima volta, sarà possibile modificare la formazione anche durante la kermesse nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio (serata cover e finale), dalle ore 8:00 alle ore 20:00.